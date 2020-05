Entrevista a la artista colombiana Sara de Colores

Por Sasha Yumbila Paz/ Las fotos son parte de la muestra “Dinero Sucio“

Sara de Colores a través de la resiginificación simbólica de los billetes colombianos reconstruye en ilustraciones nuestra propia historia, los detalles de cada una de las piezas artísticas que compone esta obra conceptual, tienen la cualidad de despertarnos de la “peste del insomnio”, ese virus enajenador que crearon los políticos corruptos a través de las empresas de comunicación y que condenan al país del sagrado corazón a la enfermedad del olvido.

Creció en Juan XXIII uno de los 36 barrios de la comuna 13 de Medellín, comunidad históricamente excluida por el Estado, su única presencia es la que ejerce por medio de la fuerza pública. Estado que fue condenado por la Corte Interamericana debido a múltiples violaciones de Derechos Humanos, es decir; Terrorismo de Estado. Condena que se da a conocer en 2017 [1] por causa de la estrategia política y militar desarrollada en el año 2002; Operación Orión, orientada por el ex presidente que en la actualidad llaman Matarife y por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que en la época se desempeñaba como Ministra de “Defensa”.

La artista visual nos cuenta de donde empezó su conexión de arte y política; “me cuestioné siempre por el lugar tan extraño donde habitaba, por su población, por esta razón, creció en mi una postura critica y, como el arte siempre ha sido mi vida, conectar mi postura con este es fundamental”

Sara Vélez García es licenciada en Artes, ejerce su carrera como docente, que ademas usa para una mayor control de sus técnicas y de su infinita creatividad. En el mundo de las artes admira al artista asiático Zhifang Shi, porque; “tiene un manejo hermoso con las acuarelas y sus dibujos urbanos”

En entrevista con la artista conoceremos detalles de su proyecto Dinero Sucio, una narración que describe la cotidianidad delictiva de los “padres de la patria”.

Sasha Yumbila: ¿Quién es Sara de Colores?

Sara de Colores: Somos lo que hemos construido junto a otros, nunca somos solos. Mi padre es mi referente más fuerte en toda mi vida, por esta razón, formé un carácter fuerte, pero a la vez suave, por esto me gusta pensar que soy una mujer y un hombre a la vez. No me gusta referirme a mí como artista, no es mi palabra favorita, me gusta pensar en el arte como algo que flota por ahí y toca a algunos, se apodera de sus cuerpos y logra comunicarse con el medio.

S.Y: ¿A temprana edad ya se inclinaba por el arte?

S.d.C: Desde que recuerdo, siempre me encantó dibujar, cuando era niña, en primaria, tenía una profesora; Elvia Rosa, la amaba, ella tenía un diario de campo donde hablaba sobre todas las actividades que hacíamos en clase, siempre les pedía a las niñas que dibujáramos lo que hacíamos en clase en su diario, nos prestaba su libro para que lo lleváramos a nuestras casas, yo siempre lo pedía, y tengo que decir, tomé sin permiso unas cuantas hojas de su libro, eran hojas gruesas y me gustaban para mis dibujos. Esta situación no enojó a mi profe, de lo contrario le pidió a mi padre a que me inscribiera en clases de dibujo, debido a nuestra situación y a la manera de pensar de los padres a veces, él decidió ignorar la recomendación. Yo solía disfrutar muchísimo cuando me compraban colores y mis útiles para la escuela cada año, los colores se convirtieron en mis muñecas, jugaba con ellos y creaba personajes mientras veía caricaturas de Cartoon Network, mi sueño era ser caricaturista de este canal. Por suerte, no necesité una escuela de artes para seguir locamente enamorada del dibujo.

S.Y: ¿Cómo empezó de dibujante y pintora?

S.d.C: Siempre dibujé, pero quisiera decir, que desde secundaria comencé a tomarme esto más en serio, era muy buena en artística, nunca perdí esta materia, pero veía que algunos compañeros no les iba muy bien con sus notas en esta, entonces me pedían ayuda, vi esto como una oportunidad, porque muchas personas del colegio empezaron a reconocer mis habilidades, entonces comencé con un pequeño emprendimiento y cobraba como $2.000 o $3.000 por hacer refuerzos en artística, con esta cantidad de dinero me podía comprar mis salchipapas y gaseosa en el recreo, ¡era un éxito!, no todo dura, entonces claro, mi profe se dio cuenta que todos los dibujos de sus refuerzos eran iguales.

Después de esto, comencé a vender dibujos en la universidad, con esto me pagaba mis pasajes y demás gastos, hasta ahora, que ya es mi trabajo y sigue siendo mi más grande pasión.

S.Y:¿En qué se inspira para hacer sus proyectos artísticos?

S.Y: Me inspira el contexto en el que me muevo, me gusta dibujar la cotidianidad, me parece que en su naturalidad dice muchísimo, tengo una serie de dibujos, que es una de mis favoritas, se llama Una Montaña de Casitas, en esta retrato las estructuras de algunos barrios, que me llaman la atención no solo por su estética, sino también por las situaciones sociales que habitan allí. Mi inspiración en el sistema corrupto, dañino que tenemos. Me inspira la gente, el pueblo, la calle que es donde se evidencia de distintas maneras las falencias de nuestro sistema.

S.Y: ¿En qué consiste y de dónde surgió la idea de la serie Dinero Sucio?

S.d.C: Todos los días leo noticias, lastimosamente muchas de estas son malas, entonces un día, entre mis lecturas de un libro hermoso de Semana, llamado “Colombia: una historia contada desde las regiones” y las noticias que desaniman a cualquiera, hablé con mi pareja y nos preguntábamos ¿quiénes tienen el poder realmente en Colombia? Llegamos a muchas respuestas, pero esto se convirtió en una investigación en contenido y en la manera de plasmar a estos personajes como denuncia, pensamos mucho y apareció la idea de plasmar la corrupción en los billetes de Colombia, ya que la moneda tiene representantes importantes según la historia política y social de cada contexto, y la corrupción es un tema que se ha normalizado de una manera increíble.

S.Y: ¿Hay una planificación, una secuencia o elaboración narrativa?

S.d.C: Claro, existe una planificación. El primer paso fue hacer un análisis de la simbología presente en los billetes originales, y con esto, elegir a los personajes más corruptos de las últimas décadas en nuestro país, cada personaje tiene una relación con el contenido del billete original, esto implica también una búsqueda sobre esos delitos cometidos como gobernantes y personajes públicos, son noticias que todos conocemos, pero que, por lo visto, hemos ignorado hasta el punto de llegar a defender a estos seres.

Títulos: La vice modelo; el avispado; billete de 10.000. Serie: Dinero Sucio

S.Y: ¿Qué pretende con esta serie?

S.d.C: Mi objetivo con esta serie es denunciar e invitar a la búsqueda y análisis de toda la información que tienen los billetes, aprovechar que de manera estética llaman la atención porque todo es dibujado, en ese detalle de dibujos pequeños y grandes, se encuentran muchos datos que, claro, decidí graficar porque son noticias reales de medio de comunicación muy reconocidos como CNN, New York Times, Semana, El Espectador, El Tiempo.

S.Y: ¿Qué nos dice de la relación que existe entre arte y política en este proyecto?

S.d.C: Todo lo que tengo que decir está en los billetes, los invito a detallarlos, porque de verdad en muchos pequeños detalles se esconden informaciones importantes. Lo único que quiero decir son noticias que ya existen hace tiempo, información que también pueden encontrar en internet. Olvidamos con facilidad y volvemos a los mismos errores, es importante mantenerse informado de fuentes verídicas, ya que internet también es un arma de doble filo y tiene mucha información mentirosa, con el fin de confundirnos más. El arte es un lenguaje y en este momento de la humanidad, también tiene el deber importante de generar conciencia. El arte que no diga nada, que no cambie al menos a una persona, que no invite a reflexionar, para mí no es arte, aunque suene duro.

S.Y: ¿Por qué esos personajes de la política colombiana y no otros? ¿Cuéntenos brevemente que piensa de cada uno de ellos?

S.d.C: Elegir entre tantos personajes corruptos fue muy difícil, además en cuestiones de poder, mucho más, porque los problemas por el poder son tan antiguos, vienen desde la conquista, entonces tenemos un numero increíble de personajes que se han encargado de desangrarnos lentamente. Elegí a estas personas porque son más contemporáneos, por decirlo así, aunque la verdad es que muchos de estos son familias que pelean por el poder hace muchos años. Todos sabemos que el personaje más poderoso en este momento en Colombia es Sarmiento Angulo, pero decidí enfocarme en su ejército de sirvientes que actúan para sus beneficios, y son muchos, pero me decidí por quienes aún tienen tanto poder después de cometer tantos errores, por ejemplo, a Uribe lo aman y lo odian, es algo bastante particular, pero investigar sobre este señor es escalofriante, las personas suelen recordar a sus gobernantes solo en una época de mandato, pero este personaje tuvo (tiene) el poder muchas veces, veces donde cometió “errores” que al parecer no nos importan, porque volvemos a elegirlo. Es lo mismo que pasa con todos, toda la información está en los billetes y toda encamina hacia grupos delincuenciales que han estado por varios años, con ayuda de estos y otros mandatarios, esto es inaudito.

Títulos: El hacker de tu corazón; Tome pal fresco. Serie, Dinero Sucio

S.Y: ¿Es una contribución de las artes plásticas a la construcción de memoria histórica?

S.d.C: Esta pregunta es difícil, eso quisiera yo por las razones que ya mencioné antes, que considero les dan mucho peso a los dibujos, pero finalmente, la importancia del arte relacionado con lo social, la da el mismo pueblo.

S.Y: ¿Para cuando en la serie el billete de Duque con el narcotraficante Ñeñe Hernández?

S.d.C: Aunque suena cliché ahora, considero que nuestro presidente es simplemente un ser manipulado/manipulable, no es nadie y apareció simplemente a dar la cara (aunque su padre ya haya hecho sus asuntos por ahí…), pero finalmente tras él hay un montón de poderes políticos fuertes, no voy a decir que es un santo y no es culpable de nada, pero es que son otros que lo llevaron al poder, y esos otros son quienes toman las decisiones. Le quiero dar más importancia a quienes están detrás de él. El tema de Ñeñe es un tema caliente que no se ha tocado y no se tocará lastimosamente, o al menos aún no, porque lo cierto es, que nuestros gobernantes han estado hace años de la mano de grupos criminales, no es un asunto nuevo (fíjate muy puntualmente en el billete de Vargas Lleras…). Por esto, sí quiero realizar más dibujos con tinte político, pero lo real es que esta serie de Dinero Sucio, es tan pesada que tiene que tener representantes igualmente “pesados”.

Hablando de representantes igualmente “pesados” ¿Y qué tal un billete de Sergio Fajardo? Por lo del proyecto Hidroituango y sus alianzas con el paramilitar Don Berna en su alcaldía de Medellín.

S.d.C: El listado de personajes corruptos es increíblemente grande, nos hacen falta muchos billetes, en este caso, este es mi top 7, ya que previamente también quise encontrar quienes estuvieran relacionados con algo de las temáticas de los billetes originales, por ejemplo El Rey del Clientelismo, el billete de Vargas Lleras, originalmente tiene una temática de sombrero vueltiao y un montón de elementos que se acomodaban al personaje.

¿Por qué Abelardo De La Espriella, si es un ser insignificante políticamente para el país?

Abelardo no es nadie, pero defiende a muchos corruptos. Por esto se convierte en un personaje importante en esta serie. Por esto su título también.

S.Y: Sobre la técnica que utiliza, ¿Qué nos puedes contar?

S.d.C: Aún estoy jugando con todas las técnicas nuevas que descubro, y realmente hace unos meses soy ilustradora digital, fue una nueva herramienta que me interesó y como todas mis otras técnicas, quise experimentar y realizar una obra interesante, más allá de solo dibujar bonito. Es una técnica bien interesante y para mí, la técnica que todos los artistas deberíamos al menos probar, porque el arte cambia con el mundo y si de verdad nos apasionamos con el arte, debemos estar dispuestos a aprender siempre.

S.Y: ¿Cuánto tiempo demora el proceso de creación de cada pieza?

S.d.C: Me toma más tiempo el proceso de investigación sobre cada personaje y cómo simbolizarlo coherentemente con la simbología del billete original, normalmente me toma un día. El proceso de creación es un poco más rápido, con cada detalle claro, me puedo demorar un día entero sin parar o dos días, cuando decido hacerlo más despacio. Gracias a que he logrado vivir del arte, tengo habilidad en mi tiempo de elaboración, soy una dibujante rápida.

¿Ha pensado llevar la serie Dinero Sucio a las galerías de arte?

Claro que los expondré, solo que es un momento difícil ahora por la situación mundial que pasamos, pero en cuanto pase todo esto, seguramente comenzaré a exhibirlo, además también tengo que buscar espacios, de hecho quiero aprovechar esta entrevista para decir que también son bienvenidas las sugerencias de lugares donde podría exponer la serie, en Medellín a veces se me hace un poco complejo este asunto de encontrar un lugar para exponer.

S.Y: ¿Qué papel juegan las redes sociales en su trabajo?

S.d.C: Las redes sociales han sido grandes aliadas, han sido fundamentales para la circulación de la serie, esta es una de las ventajas de internet y las redes sociales, pueden ser muy útiles, nos conectan con el mundo y gracias a esto, he logrado sobresalir muchísimo, porque como mujer, es bastante difícil sobresalir en un medio donde los hombres han sido protagonistas principales. Así que esto es muy importante para mí, es la galería artística del siglo actual.

S.Y: ¿Cómo despertar el talento de esa Colombia que se quiere expresar, pero no sabe como hacerlo?

S.d.C: El talento es algo complejo, porque hay muchos talentos, y generalmente son denominados así, por la aceptación social que estos generan. Pienso que podría cambiar un poco la respuesta y decir que, la capacidad de análisis y crítica se desarrolla mediante la filosofía y el arte, me parece que estas dos son muy importantes, la cuestión es, de qué manera lograr que la gente se interese por esto, y pienso que, quienes tenemos la capacidad de hacer arte, tenemos un deber actualmente y es, decir algo, generar un impacto tan grande, que llegue a muchas personas, pero que no solo genere impacto, se deben generar más dudas que certezas.

S.Y: ¿Qué nos puede adelantar sobre próximos proyectos?

S.d.C: Mis series artísticas han mantenido una temática social, es un tema que abordo hace varios años desde muchas miradas, y lo social no constituye solo al pueblo o a quienes mandan, constituye nuestro espacio. Y este tema me parece fundamental. He pensado en muchas cosas, pero quiero tomarme mi tiempo, quiero dar a conocer esta serie que apenas comienza. El arte es para compartirlo, el arte debe generar movimiento.

S.Y: Finalmente ¿Quiere aprovechar para decirle algo al país del sagrado corazón?

No soy de muchas palabras, me disculparán, me siento mejor dibujando. Los invito a que detallen cada billete e investiguen sobre la información que encuentren y les llame la atención, todo lo que tengo que decirle al país está ahí.