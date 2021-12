Apoyos, abrazos y multitudes por Boric

Se avecina una elección presidencial decisiva que merece la atención de toda la región. Chile se juega el futuro en un vértice de la historia para ponerle fin al terrorismo neoliberal que se instaló con la dictadura de Pinochet y que continuó con el gobierno de Sebastián Piñera. Los apoyos se multiplican en favor de Gabriel Boric, el candidato de Apruebo Dignidad para detener el fascismo. El 19 de diciembre será una jornada en defensa y profundización de la democracia y de la Convención Constituyente.

Algunos elementos clave y una lectura de cara a los comicios del próximo domingo.

Por Redacción Marcha / Fotos de campaña

Votos y porcentajes hacia la segunda vuelta

Después de la primera vuelta la candidatura de Gabriel Boric por Apruebo Dignidad cuenta con el apoyo de las fuerzas progresistas que quedaron por debajo del quinto lugar. Sobre todo de la ex candidata por el Nuevo Pacto Social y senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, que obtuvo el 11,61% de los votos y llamó a votar por Boric. Por su parte, Marco Enríquez Ominami, candidato del Partido Progresista que llegó al 7,61% de los votos afirmó que Boric tiene el desafío de lograr unidad y en este sentido, del mismo modo que Provoste, le acercó al equipo de Boric una agenda de propuestas en materia económica.

Desde la derecha, y como era de esperar, Sebastian Sichel de Chile Podemos +, llamó a votar por Kast para profundizar el plan político de Piñera.

En la especulación de los votos que dejó la primera vuelta habrá que ver cómo se distribuye el inesperado 12.80% que logró Franco Parisi (desde Alabama y sin estructura partidaria) por el Partido de la Gente quien, si bien no expresó su posición ante ningún candidato, mostró gestos de complicidad en el diálogo que tuvo con el candidato de la ultraderecha en su programa de YouTube. Sin embargo, fueron públicos los apoyos de integrantes del Partido de la Gente al candidato de Apruebo Dignidad. Gabriela Oliva, fundadora del PDG afirmó que, “en la primera vuelta voté por Parisi y ahora les pido a todas las mujeres chilenas y de nuestro partido que voten por Gabriel Boric”.

Además del destino de los votos de cada fuerza, una pregunta clave es si se superará el 47,3% de participación electoral que hubo el 21 de noviembre pasado. El voto no es obligatorio y el porcentaje de abstención fue alto a pesar de ser una ronda electoral presidencial. Por eso, la estrategia desde Apruebo Dignidad ha sido apostar a una campaña territorial; llegar incluso puerta a puerta. En ese recorrido el llamado a votar en las poblaciones y a la juventud fueron objetivos de este tramo decisivo de la campaña que tuvo dos momentos históricos en la jornada del miércoles, el primero por la mañana con el reencuentro entre Gabriel Boric y el Alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quienes se estrecharon en un abrazo que dejó atrás las diferencias que tuvieron en 2019 durante el estallido social y que motivó la salida de Sharp del Frente Amplio y lo llevó a fundar Territorios en Red.

Es en las calles

Con el “poroteo” y la especulación de votos no alcanza, era necesario caminar los territorios y lograr una unión superadora por eso, desde el comienzo, Sharp anunció su respaldo a Boric y afirmó que “cualquier diferencia queda en el congelador, lo importante es el objetivo común que es defender la posibilidad de cambio y es votar por Gabriel Boric”. Es así que, durante el “puerta a puerta” en la población de Gómez Carreño en Viña del Mar, el Alcalde de Valparaíso no dudo en la bienvenida y dijo, “aquí está el futuro Presidente de Chile, Gabriel Boric”. Vale señalar que además de Sharp, alcaldes y alcaldesas de 126 comunas manifestaron su respaldo a Boric en una carta firmada de manera conjunta. Allí sostuvieron que “hoy tenemos la convicción de que con Gabriel Boric construiremos el nuevo Chile de la dignidad” (…) “No estamos en tiempos de medias tintas ni omisiones. No hemos llegado hasta aquí para retroceder”.

El segundo momento histórico de la jornada del miércoles fue por la tarde cuando una multitud se encontró en la comuna de Santiago en el marco del festival “Nuestra urgencia por vencer. Mujeres y disidencias con Boric”, convocado por diferentes agrupaciones feministas, transfeministas como la Coordinadora Feminista 8M, Mujeres por la vida, Feministas de Apruebo Dignidad, Trabajadoras de la música y la red de actrices, entre muchas otras. El llamado común fue el voto por Boric “por la defensa de nuestros derechos, del proceso constituyente, de una vida digna y libre de violencia”. Por el escenario pasaron mujeres, lesbianas, migrantes, voceras mapuche, travestis, trans, gays y no binaries en unidad para detener el avance del fascismo. La diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo enfatizó “cuando la historia nos llama nosotras sabemos donde tenemos que estar, con la fuerza de la historia. Y la historia nos llama en primer lugar a defender la democracia.

Tenemos una tarea importantísima: frenar al fascismo, pero también avanzar en las profundizaciones democráticas que Chile merece. No permitamos que el rechazo gane, tiene que ganar el Apruebo. Tenemos que mantener la unidad, no soltarnos”.

Se hicieron presentes convencionales constituyentes, quienes ya habían expresado el apoyo a Boric y el llamado a votar el próximo 19 de diciembre. Entre ellas, Alondra Carrillo, vocera constituyente feminista e integrante de la Coordinadora Feminista 8M y la Asamblea de Organizaciones Sociales y Territoriales del Distrito 12. Su mensaje hizo resonar a la multitud al referirse a la potencia feminista internacionalista, “en nuestra diversidad estamos aquí, y esta vez no se trata solamente de un presidente, no se trata solamente de elegir un gobierno, se trata del curso de la historia, eso es lo que está en disputa. El feminismo se ha adelantado y ha sido fuerza internacionalista una vez más. Si hoy estamos ante la posibilidad de una nueva constitución construida por el primer órgano paritario en la historia del mundo es porque nuestras compañeras se levantaron en Argentina por el aborto libre, legal, seguro y gratuito. Estamos aquí por nuestras compañeras que levantaron el paro y la huelga en Argentina, en Polonia, en México, en Chile y en Brasil. Por las compañeras que en Kurdistán se levantan en una lucha antipatriarcal, es esa potencia internacionalista la que nos tiene aquí en un vértice histórico. Hoy se decide el futuro de estos días en la batalla que estamos librando aquí, en este rincón del mundo, se decide también en parte el futuro de nuestro planeta, estamos librando una lucha contra el neoliberalismo que está dando sus últimas patadas y sus últimas pataletas, porque sabe que no le queda más y que las mujeres lo vamos a tirar, igual que el patriarcado compañeras. ¡Somos más!”, arengó Alondra y levantó en alto el puño con el pañuelo verde de la lucha por el derecho al aborto que sigue siendo penalizado en Chile gracias al rechazo de la cámara el pasado 30 de noviembre.

El cierre estuvo a cargo de la música Camila Moreno quien comenzó haciendo referencia al último debate en el que el candidato de la ultraderecha no pudo decir la palabra lesbiana, “dejemos de invisbilizar el lesbianismo, existe el lesbianismo, somos lesbianas, nos amamos”, dijo la compositora quien versionó la letra de su canción “Quememos el reino” en un llamado a votar por Boric y finalizó con el grito en el cielo con su canción “Millones” que retumbó en el corazón de las les y los miles que estaban presentes: “¡Ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía, no gobernarán el futuro!”

Una campaña por la esperanza para enfrentar el miedo

Con este escenario como telón de fondo, Gabriel Boric y José Antonio Kast, realizaron sus cierres de campaña en la capital del país. El candidato por el Apruebo Dignidad, en Parque Almagro, con una convocatoria de más de 15 mil personas. Kast, por el Frente Social Cristiano, en Parque Araucano -donde reside el 1% más rico del país-, con no más de cinco mil asistentes.

Con la voz quebrada luego de un trajín que lo llevó a recorrer desde Arica hasta Puerto Mont, el candidato de Apruebo Dignidad llamó a la esperanza, a la paz y a la no violencia. En su discurso, Boric dio señales claras en diversas direcciones y le habló a quienes tienen definido su voto por Apruebo Dignidad, a quienes aún no se deciden y enfatizó el llamado a ir a votar, además de convocar a la inscripción de apoderados para fiscalizar las mesas resguardar los votos ante la posibilidad que el candidato de la ultraderecha desconozca los resultados.

Así, habló con la certeza de dar vuelta el reñido resultado del pasado 21 de noviembre al hacer referencia al momento de su asunción: “Ese día no entramos solos, con nosotros entra el pueblo”, dijo y estalló en la plaza el cántico “el pueblo unido, jamás será vencido”. Allí, llamó a la construcción de un Chile unido “más justo e igualitario”, en donde “de una vez por todas, la esperanza le gane al miedo”. Hizo un repaso por sus principales propuestas de gestión, reivindicó los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales, de los pueblos originarios como primeras naciones y le dijo no más al sistema privatizado de jubilaciones y pensiones. Le habló a lxs niñxs y se proclamó por los derechos ambientales, por un nuevo modelo de desarrollo verde.

Como lo hizo en diferentes oportunidades el candidato de Apruebo Dignidad afirmó ante la multitud: “Nos uniremos para derrotar al candidato heredero de este gobierno y del Pinochetismo”, sin embargo sus palabras resonaron diferente, el guión de la historia inmediata de Chile tomó un giro una vez más sorpresivo con la muerte a los 99 años, y en total impunidad, de la viuda del dictador Lucía Hiriart de Pinochet. La noticia se viralizó con memes que inundaron las redes sociales celebrando el fallecimiento y sin duda, el peso simbólico de su muerte pone por delante la necesidad de caminar hacia un proceso de justicia, reparación y no repetición para las víctimas y sobrevivientes de la violacion de derechos humanos de la dictadura y de la democracia.

Artistas como Ana Tijoux, Portavoz, Gepe y MC Millaray participaron del cierre de campaña. “Únete al baile de los que sobran”, la canción de la mítica banda Los Prisioneros estuvo a cargo de su integrante Claudio Nerea y volvió a resonar como un himno del pueblo unido en la calle “hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Los resultados del domingo llegarán con un factor que, a tan sólo tres días de una segunda vuelta histórica, parecieran haber sacudido el escenario político y agitado a un pueblo que aún no sana sus heridas por la complicidad que sobrevivió durante los 30 años del periodo postdictadura, contra las que se levantó Chile en la revuelta de octubre de 2019. Ahora, tras pronunciamientos y apoyos a uno y otro lado del tablero, la región y el mundo miran expectantes a un país que se juega la puesta en marcha de una democracia inclusiva, plurinacional, feminista y de defensa de la Convención Constituyente. Será hasta el domingo, cuando los ecos del 19 de diciembre 2001 en Argentina vibren a 20 años de aquella revuelta y se tejan en solidaridad internacionalista, con la esperanza de enterrar para siempre el neoliberalismo.