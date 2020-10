Ariel Minimal: “El fútbol y la música tienen en común la belleza conceptual y la poesía en la ejecución”

Esta será la primera entrega de una serie de entrevistas a personas del ambiente artístico en el que sólo hablaremos de fútbol. El cuadro del que son hinchas, sus inicios en la pasión de la pelotita, la mirada sobre el fútbol actual… sólo algunas de las pistas que encontrarán.

Por Gabriel Casas

Ariel Minimal es el cantante y guitarrista del grupo Pez. Los comienzos de su carrera musical fueron con el grupo Descontrol en 1985. Y en 1992, la banda Martes Menta lo acercó a la popularidad en el ambiente under.

Minimal lleva registrados veinte discos y un DVD con Pez, cuatro con Los Fabulosos Cadillacs, uno con el trío acústico Flopa, Manza y Minimal, dos como solista y tres como guitarrista de La Luz, la banda de Litto Nebbia.

Sin embargo, esta entrevista para Marcha es el comienzo de una sección dedicada exclusivamente al fútbol. Las notas serán a personas del ambiente artístico, pero para hablr exclusivamente de su pasión por este deporte. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera entrega.

-¿Fuiste influenciado por algún familiar, amistades o lo tuyo fue autodidacta para iniciar tu pasión por el fútbol y hacerte hincha de Huracán?

-Mi viejo es hincha de Huracán. Todos en mi familia del lado de mi viejo somos de Huracán, en Pompeya desde siempre. Mi primera casa estaba en Sáenz y Pagola.

–¿A qué edad fuiste por primera vez a una cancha? ¿Cómo viviste esa experiencia?

-No recuerdo a qué edad fue, pero de muy chico. Los papelitos, los gritos. El pancho, la coca. Y los jugadores, que eran como guerreros.

-¿Quién fue tu primer ídolo o referente futbolístico?

-René Orlando Houseman.

-¿Qué te produce que las hinchadas usen canciones de todo tipo de estilos musicales para alentar?

-Es algo que existe desde siempre. La música para arengar a las tropas o para que los remeros de un barco vayan a ritmo. Es parte del rito.

–Por tu edad, eras muy chico cuando Huracán ganó su título en el profesionalismo con Menotti, ¿algún familiar o amiga o amigo mayor te habló de ese equipo que maravilló con su juego o viste videos?

-Eso lo vi filmado luego. Pero no creo que haya documentación filmada de “cómo jugaba ese equipo”. La cuestión estética. Me encantaría haberlo visto. Sí lo vi, y esto sí lo recuerdo, al Huracán del Gitano Juárez, que fue un gran equipo también.

–¿El Huracán de Cappa que provocó en vos como hincha?

-Mucho entusiasmo. Hizo una gran campaña el primer campeonato, había armado un gran equipo, con grandes individualidades, pero todos sabemos cómo terminó eso. Con el gran choreo en Liniers. Después de ese golpe ya no pudo recobrar el rumbo.

–¿Creés que el árbitro Brazenas dirigió influenciado o directamente comprado por el establishment que rodea al fútbol?

-El tipo no dirigió más después de eso, ¿no?

-¿Qué opinas del VAR? En marzo del 2021 se instalará en el fútbol argentino, ¿lo ves más complicado que en otros países?

-Es la muerte del fútbol.

-El capitán de Huracán del 73, Julio Carrascosa, era el capitán antes del Mundial 1978 y renunció a jugar el torneo. ¿Te contaron el motivo? Si es así, ¿qué te pareció su decisión?

-Leí una nota que le hicieron en dónde él se desmarcaba de que su renuncia a la selección se haya debido a convicciones políticas. Así que no sabría qué decirte.

–¿Cuál es tu opinión sobre el fútbol argentino en la actualidad?

En la actualidad no hay fútbol argentino y mientras la gente no pueda ir a las canchas vamos a seguir sin fútbol. Sin gente es otra cosa. Podrán valer los puntos, pero no hay emoción alguna.

–¿Qué te provoca San Lorenzo como clásico rival?

-Vivo en Boedo hace 25 años. Cuando yo era chico, para no decir que alguien era de San Lorenzo se decía “es de los primos”. Estamos todos juntos acá, incluso con Boca. Somos el sur de la Ciudad.

–¿Considerás que Huracán es el sexto grande?

-Lo único que me interesa es que es el primero en mi corazón. Lo otro es gilada pa’ vender o mera estadística, y ambas cosas me resultan muy poco interesantes.

–¿Cómo ves al ambiente que rodea al fútbol?

-No conozco ese ambiente, no te podría decir nada al respecto.

–¿El fútbol y la música tienen algo en común, más allá de los cantos de las hinchadas?

-La atención de mucha gente. El trabajo grupal. La belleza conceptual y la poesía en la ejecución.

–¿Qué estilo de juego es el que te apasiona?

-Cuando se hace circular la pelota, para adelante, y se busca el arco contrario siempre. Y si es con garra, mucho mejor.

–¿Qué entrenador te gustaría que dirigiera a Huracán de los que nunca lo hicieron?

-Bielsa.

–¿Qué opinión tenés sobre la AFA?

-Una vez hicieron una elección donde los números de las bolillas no daban o algo así, ¿no? Es un negocio muy grande como para que se lo lleven los buenos. Siempre va a haber buitres cerca supongo…

–¿Le creés a los protagonistas cuando dicen que se juega como se vive?

-No le creo a nadie nada. Entonces nadie te defrauda. Y luego, las cosas son como son.

–¿Qué te parecen ciertas frases instaladas como “ganar es lo único que sirve”, “el campeón siempre es el mejor”, “hay que ganar como sea”?

-Hay distintas formas de entender el juego. Con el tiempo aprendí a respetar y disfrutar muchos “fútboles” diferentes. Si no salís a ganar, sería mejor que ni salgas. Ahora, después podés perder y tenés que saber recomponerte rápido. Pero no deberías nunca olvidar que por más negocio y/o pasión implícita que haya, no deja de ser un juego.