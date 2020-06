Bolivia: La Defensoría del Pueblo pide liberar a Patricia Hermosa

Por Laura Salomé Canteros |

La defensora del pueblo, Nadia Cruz, se dirigió a las autoridades judiciales para pedir la liberación de la abogada ante la evidencia de una detención preventiva excesiva, una aprehensión ilegal y persecución política. Mientras, en redes sociales se sostiene la campaña #LibertadParaPatricia.

Ayer por la tarde, Nadia Cruz, titular de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, emitió declaraciones en las que pidió a las autoridades judiciales “proceder a la liberación de Patricia Hermosa” y a la revisión de su causa y al gobierno de facto a que “se asuman acciones” contra aquellas autoridades que emitieron declaraciones que promovieron su estigmatización, en claro ejercicio de violencia simbólica.

Abogada y ex funcionaria del Estado Plurinacional de Bolivia, Patricia Hermosa Gutiérrez, padece el encierro sin condena y las violencias que causa desde el 31 de enero en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, al sur de La Paz. Se encuentra privada de su libertad y del acceso a la defensa y la salud, acusada de “terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo”. Apoderada de Evo Morales, padece la persecución político- judicial por parte del Estado y la discriminación étnica e ideológica.

“Los cuestionamientos a la independencia judicial en nuestro país todavía siguen latentes”, afirmó Nadia Cruz, invocando no obstante, al órgano judicial, a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de la Magistratura a proceder a la revisión de la causa de Patricia Hermosa y que, en el respeto de sus garantías del debido proceso, “se genere la liberación” y “se proceda a una auditoría jurídica para evaluar si se ha aplicado un juzgamiento con perspectiva de género y respetado la presunción de inocencia”.

En relación al gobierno de facto, la defensora afirmó que las declaraciones emitidas por integrantes del gabinete de Añez “encubre el machismo y la misoginia en nuestro país”. Se refirió a la manifestación del viceministro, Israel Alanoca, quien dijo que se instruyó realizar una investigación rigurosa sobre los viajes presidenciales que Evo Morales realizó y en los que partició Patricia Hermosa mientras cumplía sus deberes de funcionaria pública. “Es evidente que se ejerce violencia psicológica contra esta mujer desde el momento de su detención, generando procesos de difamación, humillación que han dañado su honra, su nombre y su dignidad”, agregó.

En su mensaje, difundido a través de un video publicado en los perfiles de la Defensoría, Nadia Cruz le habló a la presidenta autoproclamada, Jeanine Añez, y (le) dijo: “usted ha dictado el 2020 como de lucha contra el feminicidio y el infanticidio, que usted encabeza el gabinete de lucha y no resulta coherente que sea permisible con ese tipo de tratamiento hacia la mujer, con ese tipo de violencia contra las mujeres desde su gabinete”.

Por la tarde, cuatro diputadas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Movimiento al Socialismo (MAS) de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Sonia Brito, Andrea Bonilla, Muruel Cruz y Nely Lenz, intentaron visitar a Patricia Hermosa en la cárcel, acción que fue denegada. “¿Qué esconde el gobierno que no dejó que verifiquemos el estado en le que se encuentra Patricia?”, afirmó Brito en sus redes sociales.

“Queremos denunciar que no nos han permitido ver a Patricia Hermosa”, declaró Brito, “hemos venido a ver su estado de salud pero vemos una intención del gobierno de no permitirlo”. La asambleísta aseguró que realizarán una petición de informe y una queja “porque somos autoridades elegidas”. Para Brito, la negación de la fiscalización de las condiciones de detención de Patricia Hermosa “es una barbaridad” ya que el órgano legislativo es el de mayor autoridad del Estado. Desde el centro penal, la primera excusa fue no dejarlas pasar para evitar el contagio de COVID-19. La Comisión anunció, mediante una nota de prensa, que volverá al recinto penitenciario y si le vuelven a negar el ingreso, pedirá la destitución de la gobernadora de la cárcel de Obrajes.

Durante el día, diferentes espacios cercanos al Movimiento al Socialismo (MAS) iniciaron una campaña en redes sociales con la etiqueta #LibertadParaPatricia exigiendo su liberación: “Patricia está privada de libertad hace cuatro meses. Está acusada sin pruebas de uno de los delitos más graves contra el Estado. Le niegan su derecho a la salud y a la justa defensa. Es presa política de un régimen que castiga a las mujeres del pueblo”, afirmaron desde Warmis del MAS. “La persecución judicial y política contra Patricia Hermosa no cesa. La sexta acción legal por su libertad ha sido denegada pese a las recomendaciones de @ONU y Relatoría Especial para Independencia de Magistrados y Abogados”, agregaron.

La campaña fue sostenida diputadas, alcaldesas, candidatas y ex funcionarias de Estado, integrantes del MAS, y algunas ciudadanas que se expresaron por la libertad de la abogada en redes sociales. Patricia Arce, alcaldesa de Vinto, fue clara y afirmó desde su Twitter: “invito al país a unirnos en una sola voz, #LibertadParaPatricia”. La demanda seguramente llegará a los organismos internacionales encargados.

