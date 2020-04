Brasil: En conflicto con Bolsonaro, Ministro de Salud permanecerá en el gobierno

Después de que los medios brasileños difundieran la información de que el presidente Jair Bolsonaro iba a despedir a su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, el ministro comunicó que permanecerá en su puesto tras un día entero de inestabilidad

Por Rodrigo Chagas (*) | foto: Celag

En una entrevista colectiva realizada por la noche en Brasília, capital del país, Mandetta afirmó sus críticas al gobierno. ‘Vamos a seguir, porque al seguir vamos a enfrentar a nuestro enemigo. Nuestro enemigo tiene nombre y apellido: la covid-19. Hay una sociedad a quien debemos batallar para proteger. Un médico no abandona a sus pacientes, yo no los abandonaré. Hoy fue un día en que el trabajo del Ministerio entregó poco. Toda la gente estaba preguntándose si yo iba a renunciar. Muchos se solidarizaron y les agradezco”, explicó.

A continuación, Mandetta provocó a Jair Bolsonaro. “A mí me gustan las críticas constructivas, lo que dificulta es que, en determinada situación, la crítica no tenga el sentido de construir, sino dificultar el clima laboral. Ustedes no necesitan traducción, saben exactamente a lo que me refiero. El Ministerio de Salud toma una decisión y después tiene que retroceder”, afirmó.

La ciencia como centro

En relación al nuevo coronavirus, Mandetta fue categórico y afirmó que el país no tiene una estructura para la escalada de casos en las grandes metrópolis. Al final de su declaración, volvió a recordar que el aislamiento es la medida necesaria, posición antagónica a de Jair Bolsonaro, y exigió que “la ciencia sea el centro”.

Número de casos

La cifra de muertes causadas por el nuevo coronavirus en Brasil ascendió a 553, según los datos divulgados por el Ministerio de Salud el último lunes. Son 12.056 casos confirmados en el país, con una tasa de letalidad de un 4,6%.

Sin embargo, los números oficiales son menores que el número real, como confiesa el propio gobierno, pues los laboratorios tardan hasta 15 días para divulgar los resultados de tests para coronavirus.

São Paulo concentra el mayor número de casos, con 4.866 y 304 muertes. Después, Rio de Janeiro, con 1.461 casos y 71 muertes y Ceará, con 1.013 casos y 29 muertes.

(*) traducida y publicada originalmente por Brasil de fato