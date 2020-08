Brasil: ¿Por qué Bolsonaro está acusado por crímenes de lesa humanidad?

Distintos sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la salud de Brasil presentaron una denuncia en La Haya contra Jair Bolsonaro. Alegan que su manejo de la pandemia de covid-19 debe ser clasificado como crimen de lesa humanidad

Por Vijay Prashad | Traducción: Pilar Troya (*)

Jhuliana Rodrigues trabaja como técnica de enfermería en el Hospital São Vicente en Jundiaí, Brasil. “Es muy difícil”, dice ella de su trabajo en estos días. Brasil acaba de superar las 100.000 muertes de COVID-19, con 3 millones de brasileños infectados con el virus. “Nos encontramos con colegas y sentimos una energía pesada, mucha presión, un bloqueo”, dice Rodrigues. Es la vicepresidenta de Sinsaúde Campinas, un sindicato de trabajadores de la salud.

“Trabajamos con miedo de los demás”, dice Rodrigues, por lo que su sindicato forma parte de una demanda presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) el 27 de julio. Sesenta y cinco sindicatos y organizaciones, que representan a millones de brasileños, incluidos los afrobrasileños y las comunidades indígenas, decidieron que la actitud insensible de su presidente Jair Bolsonaro ante la pandemia mundial no podía ser manejada dentro del país. Las anteriores denuncias presentadas en el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo han encallado; el fiscal general del Brasil, Augusto Aras, no ha dado curso a ninguna de estas graves denuncias. Por eso los sindicatos han acudido a la Corte Penal Internacional para acusar a Bolsonaro de crímenes contra la humanidad.

El principal periódico de Brasil -Folha de S. Paulo- escribe sobre el caos en el país: “la principal razón de la tragedia es Jair Bolsonaro.” Los sindicatos lo quieren en el banquillo.

Trabajadores/as de la salud, afrobrasileños/as e indígenas

Bolsonaro, dice la demanda, mostró una “actitud de desprecio, negligencia y negación” hacia el coronavirus; esta actitud “ha traído consecuencias desastrosas”. La falta de respeto que Bolsonaro mostró hacia la ciencia y hacia los consejos de la Organización Mundial de la Salud llevó a la destitución de dos ministros de salud (Luiz Henrique Mandetta el 16 de abril; Nelson Teich el 15 de mayo). Bolsonaro trajo al General Eduardo Pazuello, sin formación médica, para ser el ministro de salud interino; el Ministerio de Salud está ahora lleno de funcionarios con formación militar en lugar de médica.

El Sistema Único de Salud de Brasil (SUS) ha sido subfinanciado en los últimos cinco años. Como consecuencia de ello, y de la expulsión por parte de Bolsonaro de los médicos cubanos que habían venido a ayudar al Brasil, hay una grave crisis, dijo Hugo Bethsaida Leme, que trabaja con la Unidad Básica de Salud de Londrina en Paraná (Brasil) y forma parte de la Red Nacional de Médicas y Médicos Populares. “Muchas comunidades no tienen acceso al Programa Más Médicos para Brasil, lo que genera una sobrecarga en las unidades de urgencia y emergencia con casos que podrían haber sido atendidos en las Unidades Básicas de Salud (UBS)”.

Bolsonaro no sólo no ha elaborado un plan sensato para hacer frente a la infección, sino que ha echado por tierra cualquier intento del Congreso Nacional de construir una agenda. En dos ocasiones el Congreso envió al presidente leyes: una para hacer obligatorio el uso de mascarillas (Ley nº 14.019, 2 de julio de 2020) y otra para tomar disposiciones especiales para romper la cadena de infección en los territorios indígenas y entre los afrobrasileños en los quilombos (Ley nº 14.021, 7 de julio de 2020); Bolsonaro vetó ambas leyes. “Los vetos impiden el acceso a un tratamiento de salud digno, en este momento de pandemia, impiden el acceso al agua potable, el acceso a la ayuda de emergencia, a las canastas básicas de alimentos”, escriben los sindicatos en su demanda.

El gobierno ha gastado sólo una fracción del dinero asignado a la lucha contra la enfermedad: mira la crisis a los ojos y se ríe.

José Marques, uno de los abogados que ayudó en la demanda, me señaló que la política del gobierno discrimina particularmente a los trabajadores de la salud, a la población afrobrasileña de los quilombos y a las comunidades indígenas. Las tasas de infección y mortalidad de estos tres grupos son superiores a la media brasileña, y la tasa de mortalidad de los indígenas es el doble que la de los demás brasileños. Una de las leyes que Bolsonaro vetó, me dice Marques, habría requerido que el Estado brasileño proporcionara agua potable a las zonas indígenas; “sin agua”, dijo, “¿cómo puede la gente mantenerse libre de la infección? ¿Cómo pueden lavarse las manos?”

Falta de respeto

A principios de junio, el jefe Raoni Metuktire del pueblo Kayapó dijo: “El presidente Bolsonaro quiere aprovecharse del virus; está diciendo que el indio tiene que morir”. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Organización de los Estados Americanos instaron al gobierno brasileño a que protegiera a los indios yanomami y a los indios Iecuan de los estragos del virus.

Marcio Monzane, el secretario regional de UNI Américas, me contó el terrible trato que reciben las comunidades indígenas. El Supremo Tribunal Federal (STF) le dijo al gobierno que creara una comisión para discutir la situación del virus en los territorios indígenas. En la reunión, dijo Monzane, los representantes de las comunidades indígenas fueron “maltratados por el gobierno”. No se ha publicado ninguna grabación de la reunión, lo que habría ilustrado gráficamente la falta de respeto y el comportamiento arrogante de los funcionarios del gobierno. Debido a estos informes, el Supremo Tribunal Federal ha pedido al gobierno que celebre otra reunión.

Después de que Bolsonaro vetara el proyecto de ley para asegurar el agua potable en las zonas indígenas, el vicepresidente de Bolsonaro y ex general, Hamilton Mourão, dijo que no tienen necesidad de agua potable ya que “se les suministra agua de los ríos que están en su región”. Este es el nivel de insensibilidad del gobierno de Bolsonaro.

La Haya no Brasilia

El magistrado del STF Gilmar Mendes acusó al gobierno de Bolsonaro de genocidio. Esta es una acusación seria. La Constitución de 1988, Mendes escribió el 21 de mayo, “no autoriza al presidente… a implementar una política genocida en el manejo de la atención médica”. Luego, el 11 de julio, Mendes criticó el número de militares en el Ministerio de Salud. Dijo que el ejército, “se está asociando con el genocidio”.

Varios abogados y legisladores enviaron quejas al Fiscal General Augusto Aras, pero éste se negó a abrir una investigación. “La denuncia permanecerá en su escritorio hasta el final del período del Bolsonaro”, me dijo Monzane. Lo que Aras ha hecho es perfectamente legal, pero va en contra del espíritu general de la fraternidad legal, me informó Marques.

“No hay espacio en Brasil para presentar un caso contra las políticas de Bolsonaro”, me dijo Monzane. Marques está de acuerdo: “Está claro para nosotros que no es posible que estas acciones sean procesadas dentro del país.” Por lo tanto, los sindicatos han llevado su queja a la Corte Penal Internacional en La Haya. Cuando pregunté a la CPI si van a seguir con este caso, dijeron sólo que han recibido la queja.

En el abismo

La demanda dice que el desprecio de Bolsonaro por el peligro de la pandemia ha puesto “al pueblo brasileño al borde del abismo”.

Jhuliana Rodrigues ha pasado los últimos cuatro meses sin ver a su hija de 11 años. Como enfermera con escasos recursos del gobierno para disponer de suficiente equipo de protección personal, Jhuliana no quiere poner en peligro a su hija. Sabe que Bolsonaro ha defraudado a los trabajadores de la salud, que están en la primera línea de la lucha contra la epidemia. Pero su deber es su deber.

“Si no sigo trabajando ahora”, me dijo Jhuliana, “¿qué haría? Los profesionales de la salud son elegidos y hacen su trabajo con amor, dedicación, cuidado de los seres humanos. Así como ya vivimos con bacterias súper resistentes, la covid-19 estará con nosotros por mucho tiempo.” Los trabajadores de la salud, como Jhuliana, deben estar en su trabajo. No reciben apoyo de su gobierno, por lo que se han dirigido a la Corte Penal Internacional. Esperan que alguien los escuche.

*Originalmente publicado en https://www.brasildefato.com.br/