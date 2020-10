Camila Moreno: “Estamos acabando con el legado de Pinochet y su tropa de psicópatas desalmados”

A minutos del cierre de los comicios del Plebiscito realizado en Chile durante el día de hoy, dialogamos con la cantautora Camila Moreno sobre sus sensaciones en torno a la jornada de lucha. “Este es un primer paso para poder tener un país más justo” sostuvo en la charla.

Por Camila Parodi *

La actual jornada de plebiscito realizada para el cambio de la constitución chilena de 1980, que fue creada por el dictador Augusto Pinochet, se inscribe en un contexto particular donde el pueblo chileno dijo “basta”. Si bien, el inicio de su lucha se relaciona contra el aumento desproporcional de los servicios de transporte y la respuesta organizada de la juventud, el proceso de los últimos meses nos habla de un hastío popular que se sostiene hace más de 30 años. Desde entonces, Chile dijo “no al neoliberalismo” e hizo de las calles un cotidiano para la construcción de la vida digna. Esta respuesta organizada se enfoca, la actual coyuntura, contra el gobierno de Sebastián Piñera que representa la consolidación de un modelo para pocos.

Al calor del proceso de votación, intercambiamos unas palabras junto a Camila Moreno. “El proceso de lucha ha sido maravilloso y duro” explica la cantautora al dimensionar las vivencias llevadas a cabo durante los últimos meses en Chile. Y sostiene “la gente ha tenido mucha claridad, organización y lucidez de forma que la colaboración ha sido fuerte y consistente”. En este contexto, la organización popular sostenida durante casi un año fue fuertemente perseguida y controlada, “las autoridades han respondido de la peor forma, en Chile la violencia estatal ya no tiene límites y eso ha sido duro, vimos como matan y torturan sin importarles. A su vez, los medios de comunicación no construyeron ninguna perspectiva para contrarrestarlo. Les importa más una iglesia quemada que un humano arrojado al río a manos de la policía -manifestó- es de una crueldad tremenda, de mucha impunidad. En Chile no hay justicia. Y por eso nosotros y nosotras decimos que sin justicia no habrá paz”.

Ante la actual jornada de votación y, desde las calles haciendo valer el voto popular, Camila Moreno nos comentar que el actual, se trata de “un proceso histórico y se homologa a lo que fue el si y el no. Estamos acabando con el legado de Pinochet y su tropa de psicópatas desalmados por eso, el actual plebiscito es un avance hacia la dignidad y un logro del pueblo. Es un paso que se debió dar hace muchos años, ya que tener una constitución escrita en democracia es un derecho básico” respondió. “El plebiscito me tiene muy emocionada, se que vamos a ganar, confío en la gente -manifestó la cantante- este es un primer paso para poder tener un país más justo y es el inicio de un gran trabajo porque a partir de ahora todos y todas vamos a ser parte de la construcción de un país más digno: es algo por lo que vale la pena luchar”.

En lo que respecta al rol que tuvieron las y los artistas durante las distintas protestas y manifestaciones realizadas en Chile, la cantautora reflexiona que “ha sido un gran aporte el de las y los distintos artistas”. En ese marco, sostiene que el mejor ejemplo para ella son Las Tesis, refiriéndose al grupo performativo que logró traspasar las fronteras impuestas para señalar los abusos y las violaciones de los Estados con la canción “El violador eres tú” como forma de respuesta a la criminalización de las luchas populares y feministas que se daban en los distintos países del continente durante el año 2019. “Hicieron una performance tan potente, que lograron hacer un himno feminista que llegó a muchas mujeres en el mundo entero” reflexiona Moreno. “Es muy emocionante ¿sabes? Las mujeres sabemos escuchar y colaborar” afirmó.

* Cobertura Sin Fronteras junto a Fm La Tribu