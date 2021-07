Camilo López: “Me gusta pensar en Colombia cómo un museo perenne”

Entrevista con Camilo López Montoya, ilustrador y diseñador gráfico colombiano.

Por Sasha Yumbila Paz/ Imágenes de la obra de Camilo

Hace tres años Camilo López Montoya adquirió su primera tableta gráfica de dibujo y desde ese momento inició las prácticas de ilustraciones “básicas” con las que obtuvo suficiente experiencia para empezar a crear sus propias ilustraciones y que lo llevaron a lo que él dice: “Tomarle cariño al arte digital”.

A Camilo también le gusta el arte análogo (dibujar sobre papel), la escultura, el arte renacentista, el barroco y el arte sacro. Tres tipos de arte que los refleja en sus obras y crean un simbolismo social.

Este estudiante de diseño gráfico de la Universidad Católica Luis Amigó de la ciudad de Medellín, reconoce en la academia el apropiarse más de las técnicas que con un toque de: “autoconocimiento y autoexploración” hoy ilustran parte de la realidad política de nuestro país y que han motivado esta entrevista.

El poder ha abusado de la ciudadanía, Colombia despierta, Colombia resistente. Obra de arte digital: Camilo López Montoya

Sasha Yumbila Paz: Camilo, ¿para usted qué es el arte?

Camilo López: Es una forma de poder expresar los sentimientos, una herramienta que te permite hacer catarsis y con ella poder plasmar en todas sus formas posibles las ideas y recrear de cierta manera, artísticamente, la realidad actual.

S.Y: ¿Por qué asegura que el arte es su vida?

C.L: Desde muy pequeño me he inclinado mucho por crear, me gustaba dibujar todo lo que en su momento se me ocurría, hacer diferentes figuras con plastilina. Desde el colegio descubrí que era creativo, con el pasar del tiempo, Art Attack fue un referente que me permitió consolidar de cierta manera la creatividad que en ese momento tenía, pensaba también que el ser artista era una vocación, pero descubrí que de ello podía vivir de una manera profesional.

S.Y: ¿Por qué cree que la creatividad es el complemento?

C.L: De nada sirve ser artista y hacer algo plano, crear algo sin un mensaje… y eso es a lo que lleva la creatividad, es hacernos pensar y replantear que lo que se genera desde el arte debe de llegar al otro con un impacto que en la mayoría de las veces es positivo.

S.Y: ¿Cuáles fueron sus comienzos creativos?

C.L: Recuerdo muy bien que en semana santa veía pasar las procesiones y llegaba a mi casa tratar de replicar en plastilina y en ilustraciones lo que veía en ese momento, esculturas católicas. Además, siempre trataba de dibujar todo lo que había a mi alrededor.

S.Y: Lejos de los cánones del arte eurocentrista ¿Cree que Colombia tiene la riqueza y los recursos estéticos para hablar de un arte nacional?

C.L: Pese a que en mi trabajo uso como referencia pinturas clásicas, renacentistas, etc, para retratar la realidad nacional, Colombia es un país con una riqueza artística inconmensurable. Creamos identidades propias, regionales, comunitarias, indígenas, que aportan al crisol cultural que como nación construimos. Tenemos que recordar que el arte no solo está representado en las formas tradicionales, sino que tiene muchas vertientes. Me gusta pensar en Colombia como un museo perenne: cuando vas a Cartagena y ves a las palenqueras, en Medellín los grafiti​s, el carnaval de Negros y blancos en Pasto, etc; todas estas expresiones personifican el arte nacional.

S.Y: ¿Qué piensa usted del arsenal artístico que ha producido grandes obras en estos momentos de estallido social y que ha dejado una colección bastante interesante de arte popular?

C.L: Ha sido una de las grandes inspiraciones y me ha dado una perspectiva más amplia, el contexto social actual me inspiró y me dio las herramientas para representar el descontento de la ciudadanía y el mío propio, además no solo me brindó esas herramientas a mí sino a otros y otras que hacen diferente arte al mío.

S.Y: ¿Cuáles son sus referentes del mundo de las artes para construir sus propios procesos creativos?

C.L: Desde hace mucho me he percatado que el arte barroco, el renacentista y el sacro tienen una estética muy bella, conceptos visuales y recursos que me han permitido recrearlos y adaptarlos a mis ideas para expresar lo que en su momento quiero, teniendo como ejemplo la situación actual de Colombia.

S.Y: ¿Algún artista de esas tres escuelas del arte que usted quisiera compartir con lxs lectorxs para que se animen a conocer su vida y sus obra?

C.L: Amo demasiado a Leonardo da Vinci, en el colegio una vez nos pusieron a indagar un autor que nos llame la atención y desde ese momento le cogí demasiado cariño, tanto que me di a la tarea de representar una obra de el en tamaño grande, La Gioconda (Mona Lisa)

S.Y: ¿Cuál es su reflexión sobre la preeminencia de la cultura visual en nuestra época?

C.L: Los privilegios que tenemos actualmente para poder empaparnos de la cultura visual son muchos, como las redes sociales, los medios de comunicación y los museos, desde allí ver las criticas y pensamientos de los demás para reinterpretarlas.

Aunque también hay desventajas al momento de la censura, cierto tipo de personas que no están de acuerdo en lo que actualmente lo visual nos trasmite.

Maldito el soldado que apunta su arma contra un pueblo que pide a gritos el respeto de la libertad de expresión y sus a derechos. RESISTENCIA… Obra de arte digital: Camilo López Montoya

S.Y: ¿En qué se basa su propuesta artística de las últimas ocho obras?

C.L: Se basa claramente en el despertar de lxs colombianxs, el estallido social que ha causado el mal gobierno que actualmente está. En cada una de ellas trato de representar una persona o situación que han aportado al descontento y al mal manejo político que hoy tiene el país.

S.Y: ¿Cuál es el rol social de sus obras de arte digital?

C.L: Causar impacto, hacer sátira, además la elección de los personajes u obras que elijo no son al azar, trato de buscar ese proceso histórico pasado con la situación actual para recrear una analogía.

S.Y: ¿Qué es lo que más le costó aprender de las técnicas del arte?

C.L: El proceso que más me ha costado, de cierta manera ha sido el manejo de luces, sombras y saber darles una proporción adecuada a los personajes, además la cuestión de la profundidad para que las obra se vean más realistas… Fue algo en lo que tuve que trabajar y perfeccionar por cierto tiempo, teniendo en cuenta que estás técnicas se aplican más a lo análogo (dibujo sobre papel).

Respecto a los procesos digitales, éstos tienen otros métodos de creación y se refieren al manejo de capas, filtros de color y otras herramientas que ayudan a la realización de las obras de una manera más ágil que claramente me llevo un tiempo en poder dominarlos.

S.Y: ¿Dónde están exhibidas las obras que usted ha realizado?

C.L: Pueden ver mis ilustraciones en mis redes sociales: Instagram (camilolopezart), Twitter (@camilolopezart) y Facebook. Y en mi página web: www.artstation.com/camilopezart

El títere. Obra de arte digital: Camilo López Montoya