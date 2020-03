Chubut: docentes y trabajadorxs del Estado gritan no al ajuste

En Chubut las y los docentes no iniciaron las clases y continúan de paro por la falta de pago de sus sueldos y contra las políticas de abandono en educación. Se suman otros gremios de trabajadores y trabajadoras del Estado por la misma situación.

Por Vivian Palmbaum

Chubut, una de las provincias más grandes del país, que cuenta con importantes recursos, una vez más es noticia porque no se dio inicio al ciclo lectivo 2020. A esta situación se suman la de empleados públicos de distintas áreas que también sufren la falta de pago de sus sueldos. Las y los docentes de la provincia denuncian recortes que afectan directamente a las y los niños y a la población en su conjunto. Desde Marcha entrevistamos a Oscar Sittig, docente en Trelew.

Incumplidores seriales

Oscar Sittig pone en contexto la actualidad de la lucha y explica que la historia del conflicto arranca en la toma del Ministerio de Educación en Rawson en 2018 y se extiende hasta el día de hoy. “El año pasado tuvimos el paro más largo de la historia en la provincia que duró 4 meses y lo llevamos adelante las y los docentes”.

Settig explica la serie de incumplimientos que vienen sufriendo las y los trabajadores. “En la actualidad en la provincia los pagos de haberes están divididos por rangos del 1 al 4; en este momento el 3º y 4º rango, que es más del 55% del personal docente y no solo docente, no ha percibido su sueldo de enero cuando tendríamos que estar cobrando el mes de febrero”.

¿Cuál es la situación en relación al convenio paritario?

Tenemos una paritaria incumplida del 2019 y también incumplida en el 2018. El año pasado las clausulas gatillo se pagaron pero solo una parte. Otros sectores como salud y demás empleados de la planta estatal no se les ha pagado la clausula gatillo que está acordadas en paritarias. También en relación con la infraestructura escolar, el plan de obras que se tendría que haber iniciado en 2018, que está firmado en paritarias, se ha empezado en muy pocas escuelas. Prácticamente no hay obras para la refacción de escuelas que tienen más de 20 años de abandono. En muchos casos simplemente son trabajos cosméticos o de pintura y hay escuelas que están colapsadas que no son seguras ni para los docentes ni para los chicos ni para nadie”.

Oscar Settig explica que en la provincia es necesaria la participación activa del Estado en políticas que puedan facilitar el acceso de las y los niños a las escuelas: “la provincia tiene una dinámica y una lógica de localidades alejadas, en zonas cordilleranas y la meseta, que son lugares a los que solo se puede acceder con transporte escolar. Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de trasladar a los chicos a las escuelas y para eso están los transportes, pero esos transportes no están funcionando, más allá de los ciclos escolares diferenciados, que empezaron antes que el nuestro, pero los chicos no pueden asistir porque no tienen transporte. La provincia cuenta también con un transporte educativo gratuito que es el TEG que se lanzo pero no hay dinero para sostenerlo. No hay dinero para partidas escolares, es decir las escuelas no cuentan desde el año pasado en su mayoría con boletines y papelería, cosas que hacen a la logística de las escuelas. Este es el panorama actual que se repite desde el 2018”.

Divide y reinarás

¿Qué otras dificultades están sucediendo con los pagos a las y los trabajadores de la provincia?

Al pago escalonado ahora se suma un pago selectivo, pagando a ciertos sectores estatales y a otros no, lo cual está generando muchos roces y mucho enojo en los sectores que no están cobrando. Esta dejando de pagar a salud y educación para pagarle a otros sectores que le pueden generar una cierta dinámica para seguir gobernando.

Para que el gobernador pudiera dar su discurso lo que hizo fue abonarle a los sectores del 3º y 4º rango de la Legislatura y en el día de hoy nos llega la información que le van a abonar a algunos sectores de la Contraloría General y Judiciales. Es gravísima la situación, no puede haber un pago selectivo. Hoy los empleados de economía arrancaron un paro de 72 horas, ATE está con un paro de 72 hs., educación está con un paro hasta el día de hoy y seguramente seguiremos hasta finalizar la semana.

Justo en el día de hoy hay compañeros que están cortando la calle frente al Ministerio de Educación y la situación es más critica que los años anteriores. En Rawson los compañeros de salud están encadenados frente al Ministerio de Salud e iniciaron una huelga de hambre y si no tienen respuesta a partir de hoy van a iniciar una huelga seca, una situación gravísima a la que exponen su cuerpo y la lucha acá excede el conflicto docente y es un conflicto provincial de todos los sectores. La clase política mira para el costado. En la próxima sesión legislativa el gobernador está insistiendo que ingresen aumentos para la planta política, o sea, no le importa pagar educación, no le importa pagar salud, no le importa justicia ni economía pero sí que ingrese un aumento para la planta política.

¿Cuál es la situación de los gremios?

Es insostenible la situación y esto se suma que nuestro sindicato y el resto de los sindicatos lamentablemente no están a la altura del conflicto, son cómplices y no generan plan de lucha, no están en las calles, no están conduciendo por distintos motivos: porque son del signo político que está gobernando el país o porque tienen acuerdos con la clase dirigente en la provincia.

Así que nos estamos organizando para ver qué alternativas tenemos para presionar a este gobierno que no escucha y a una dirigencia sindical que mira para otro lado. A nivel nacional la CTERA sabe la situación, sabe que el año pasado murieron dos compañeras en la ruta, hubo un paro nacional por eso. La CTERA sabe que hay 12 provincias que están en conflicto y firma una paritaria nacional a la baja y hace la vista gorda frente a todo el conflicto que ya es manifiesto en todo el país. Como siempre queda el pueblo levantándose y tratando de pelear pero la situación es compleja porque hay muchos compañeros que no pueden pagar sus gastos mínimos.

Ajuste a las y los trabajadores

En conferencia de prensa el gobernador Mariano Arcioni planteó el proyecto de pagar la “cláusula gatillo” de los sueldos de las y los trabajadores provinciales con un bono que sea de aceptación en comercios y canjeable en el banco, como sucedió en plena crisis 2001/2002 con las denominadas cuasimonedas

¿La provincia tiene recursos propios para responder a sus obligaciones?

Chubut es la tercera provincia más grande de la Argentina después de Buenos Aires y Santa Cruz y tiene muchos recursos como el petróleo, la pesca, distintas producciones como la fabricación de aluminio, la producción vacuna y de hortalizas. El problema es cómo se administra. La provincia tiene una deuda en dólares a nivel internacional y tiene una deuda en pesos con la Nación. Parte de la coparticipación federal y parte de las regalías ingresan a la provincia, y en el caso de las regalías hay un fideicomiso, o sea la plata es transferida y directamente va para pagar deuda. Primero se cumple con los compromisos de endeudamiento por malas gestiones, porque la provincia tiene recursos, y eso va en desmedro de toda la clase trabajadora. Primero se paga deuda y lo que sobra queda para la sociedad. No se tocan ninguno de los intereses de los grandes de la provincia ni tampoco a nivel nacional.

Ha habido una pésima administración de los recursos, la planta estatal es enorme y mucha gente cobra sin trabajar. Lo que el gobernador quiere ingresar en la legislatura es un plan de reestructuración del Estado que significa ajustar, con algunos casos de retiros voluntarios y el achique del Estado y eso tampoco lo queremos. Los planes que tiene el gobierno para enfrentar la situación benefician aun menos a los trabajadores.

¿Cómo es que Mariano Arcioni volvió a ganar las elecciones en la provincia, luego de haber completado el período anterior cuando asumió tras el fallecimiento de Das Neves?

Mintió descaradamente. En el mes de febrero ofreció una negociación paritaria a todos los sindicatos dando las clausulas gatillo y algunos aumentos más, sabiendo que no iba a poder pagar nada de eso y fue lo que pasó durante todo 2019. Él armó su campaña en base a acuerdos con todos los sectores y arreglos de las pautas salariales y algunas personas compraron su discurso con lo que obtuvo los votos favorables para tener la mayoría. Hoy en día el gobernador tiene menos del 10% de popularidad en toda la provincia. Fue un gran engaño que pudo capitalizar para la elección. En la provincia se adelantaron las elecciones justamente por eso, estaba apurado por firmar una paritaria que sabía que no podía pagar, si las elecciones no se hubieran corrido ya se hubiera sabido que no iba a contar con el dinero y el caudal de votos hubiese sido mucho menor.

El día miércoles que se inauguraron las sesiones en la Legislatura de Rawson el gobernador dio un discurso en el que manifestó estar más fuerte que nunca, que va a llevar adelante la provincia contra viento y marea, lamentablemente no está mirando lo que está pasando en la calle.

En la provincia que se posiciona abiertamente contra la megaminería a cielo abierto, contra el envenenamiento que representa, “aca decimos que el agua no se vende, se defiende y que cuando decimos que no es no. Acá el posicionamiento es No a la megaminería, No al ajuste, fuera Arcioni”.