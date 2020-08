Cristina Castro a Sergio Berni: “en vez de estar haciendo show, debería ponerse a trabajar”

En el día en que fue recibida por el Presidente de la Nación y por la Ministra de Seguridad, Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo, señaló la responsabilidad política del encargado de seguridad de la provincia de Buenos Aires en la investigación por la desaparición de su hijo. Facundo nos falta hace 118 días.

Por Laura Salomé Canteros @laurasalome | Fotos: Amnistía Internacional Argentina / Tomás Ramírez Labrousse

Cristina Castro es una madre en búsqueda de la verdad, una dolorosa fórmula a repetición que anhela un definitivo “Nunca Más”. “En vez de estar haciendo show, debería ponerse a trabajar”, afirmó, en conferencia de prensa y en referencia al Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Cristina estuvo acompañada de Luciano Peretto y Leandro Aparicio, abogados de la familia, y Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La conferencia de prensa se realizó, además, el día en que Cirstina Castro se reunió con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y con la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y a un día del comienzo de las pericias (comienzan hoy) al cuerpo encontrado en Villarino Viejo en el marco de la causa federal por la desaparición forzada de su hijo, Facundo Astudillo Castro, de 24 años.

“Lo miré a los ojos, me ha dejado conforme y tranquila, pero eso no significa que no vaya a seguir hasta que todo salga a la luz”, contó Cristina sobre la reunión con Fernández. “Hay cosas que no puedo contar pero ha sido muy sincero”, agregó. Por su parte, Luciano Peretto, uno de sus abogados, reafirmó que “en la búsqueda de la verdad, (el Presidente) ha puesto a disposición todas las garantías para que la investigación se de con absoluta transparencia” y expresó que están conformes con el acompañamiento institucional que representa este recibimiento de dos horas.

Tras el encuentro con el primer mandatario, Cistina Castro participó de un segundo, junto a sus abogados y la Ministra Frederic: “se armó una mesa de trabajo”, contó, “la pericia comienza mañana (por hoy), a las 10. No sabemos hasta qué punto nos van a dejar, pero vamos a estar ahí”. Desde Amnistía Internacional Argentina exigieron “que se investigue de forma parcial e independiente”.

“No le voy a tener miedo”

“Yo le diría a Sergio Berni que así como me está tratando a mí, está tratando a cientos de papás a quienes sus hijos han ingresado a la comisaría y han aparecido suicidados”, dijo Cristina Castro, “no le voy a tener miedo. En vez de estar haciendo show, debería ponerse a trabajar”, agregó, “cuando Berni llame a cada una de esas familias, le voy a decir que empiece a hablar, antes no”.

El Ministro de Seguridad bonaerense también fue señalado por otro de los abogados de la familia Castro, Leandro Aparicio, “no sabe de lo que está hablando”, afirmó, y lo mencionó a la par de lo que llamó “un plan para el encubrimiento”, junto al Secretario de Seguridad de Villarino Viejo, y al intendente, Carlos Bevilacqua. También de un periodista acusado de operador, Gustavo Sasso. Mientras sucedía la conferencia de prensa donde se señalaba la responsabilidad política del ministro de seguridad bonaerense y su plan de encubrimiento, Berni hablaba con “Fantino a la tarde” y decía “bajé 4 kilos pero estoy bien”.

Peretto habló sobre las hipótesis de que Facundo hubiera podido tener un accidente: “no hay ningún elemento en el expediente para asegurarlo. Pero sí hay elementos que no van a permitir que la causa caiga, los teléfonos celulares de los policías involucrados, los diálogos, las actitudes, los ADN de los patrulleros, la falta de respaldo de sus movimientos, las contradicciones, los testigos falaces, y ahora la aparición dudosa de un cuerpo”. “Y lo de la zapatilla”, agregó Aparicio, “¿una torpeza del encubrimiento o un mensaje?”.

Para los abogados, hay un plan de encubrimiento para evitar que en la investigación sobre qué pasó y dónde está Facundo, se llegue a la verdad. Para ellos, Facundo fue fuertemente golpeado y traslado a un calabozo. Y su desaparición tiene que ver con tratar de ocultar un desenlace. “Le estamos pidiendo al fiscal y a la jueza que periten los calabozos”, agregó Peretto. Se refiere al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, de Bahía Blanca. “Quien representa al Estado, no está representando al Estado”, agregó el letrado, “no ha participado del procedimiento, no mantiene diálogo con la familia, no ha tomado contacto con allanamientos ni las testimoniales más importantes de la causa. Está haciendo esfuerzos para no llegar a la verdad”.

Para Aparicio, “hay pericias que complementar, ya que hay un contexto más amplio que investigar y hay pruebas testimoniales objetivas”, y agregó, volviendo la mirada sobre el fiscal Martínez, “es muy clara la participacion de la policía en el marco de la denuncia, podemos denunciar pero no podemos acusar, si el fiscal no lo hace, no podemos hacer otra cosa que manifestarlo”.

“Hoy me toca a mí, no lo pedí. Me gustaría estar en mi casa, con mis nietas pero no me puedo dar el lujo que esto siga pasando porque para los pibes, tener entre 18 y 24 años es un peligro. Nos los están suicidando, estamos viviendo en democracia, esto no puede pasar, no debería pasar”, y apuntó: “los derechos de la policía terminan donde empiezan los nuestros como cuidadanos”.

Finalmente, Cristina Castro agradeció la presencia de les periodistas en la conferencia virtual. “Son días difíciles pero como mamá no podemos quebrarnos”, dijo, “empezaré a gritar y si tengo que dar vuelta el mundo, lo voy a hacer”. Y volvió sobre la responsabilidad de gestión de las fuerzas represivas: “Berni está enojado porque alguien como yo (quiza en su rol masculino nadie lo hizo), pero yo sí le voy a hacer frente”.

Y agregó, “no tenemos que tener miedo porque esto no tiene que pasar Nunca Más. Cuando nos tocan un hijo, nos tocan el alma y no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir adelante para que puedan estar tranquilos; y ese cambio lo genera la sociedad. Nunca Más un Facundo, el Nunca Más tiene que ser un Nunca Más”.

La familia de Facundo Astudillo Castro pidió que la jueza María Gabriela Marrón acepte a la médica legista Virginia Creimer como perito de parte para tener “cierta participación en la cadena de custodia y las medidas de conservación de lo que queda de ese cuerpo”. El 5 de septiembre se conocerían los resultados de los peritajes de ADN que se realizarán en Córdoba.

