Diálogos con Luciano Lutereau: En el fondo, ¿somos todes binaries?

En esta tercera y última entrega, charlamos con Luciano sobre las nuevas pluralidades: ¿qué ocurre con la práctica del Psicoanálisis frente a las pujas por el reconocimiento de las diversidades y disidencias?

Por Julieta Santos

Desde hace escaso tiempo, nuevas expresiones ganaron un lugar propio en nuestras formas habituales de comunicarnos: la discusión sobre el lenguaje inclusivo es apasionante porque nos invita a revisar la dimensión política de lo Dicho y eso genera, fundamentalmente, incomodidad. Qué se nombra y qué se omite cuando hablamos, pensar el por qué, recomponer cada texto en otro “políticamente correcto”, es un primer escenario donde podemos situar estos desafíos del sujeto del siglo XXI. La cuestión es: ¿estamos en condiciones de renunciar a la universalidad como principio ordenador del Decir?

Al pensar en referencias concretas, hoy hablamos de “nuevas masculinidades”, de “infancias diversas”, de “otras crianzas” posibles, de “disidencias”. Todas estas formulaciones hacen estallar, entre otras cosas, las estructuras binarias más clásicas de nominación a las que estamos acostumbrades. Desde tu perspectiva, ¿cómo afecta o cómo entra este asunto en la práctica del psicoanálisis?

LL: A principios del siglo XX, Freud escribió: “Ni siquiera el interés de un varón por una mujer es algo obvio, el problema de la heterosexualidad requiere esclarecimiento”. ¿Cómo puede ser que le achaquen heteronormatividad, cuando claramente dice que no hay nada menos obvio que lo hetero y que, además, es un problema?

Me descubriste… ¡en realidad te estaba preguntando qué tan binario es o puede ser el psicoanálisis!

LL: Claro. Que puede haber analistas heteronormativos, sin duda, pero también prejuicios de todo tipo, como el de creer que un analista homosexual puede entender mejor la posición de un paciente gay. Es una estupidez apuntar a un criterio de analista desprejuiciado o que estaría de vuelta: el punto es qué hace cada analista con sus prejuicios, porque incluso pueden ser muy útiles para que funcionen como resistencia. Analizar no es cumplir con el ideal de buen analista, sino a través de los conflictos que surgen en el análisis. La relación con el analista, para que sea analítica, se sostiene en el conflicto. De otro modo es sugestión, vulgar consuelo, refugio y reafirmación de sí. Pero hoy es muy difícil conversar. A veces pasa que alguien dice algo y otro responde: “eso es binario” o “eso es heteronormativo”; pero ¿qué quiere decir esto? Puede ser que alguien escriba algo típico en las relaciones heterosexuales, pero ¿es eso una justificación?

Asimismo, ¿por qué llamar “binaria” una descripción de lo que ocurre entre varones y mujeres? ¿Es porque habla de varones y mujeres? ¿Es porque habla de dos categorías? Pero “binaria” no es una posición que plantea dos términos, sino que los articula como contradictorios. Por ejemplo, si digo que un varón seduce a una mujer, ¿significa que estoy diciendo que los varones siempre tienen que seducir a las mujeres? ¿Estoy diciendo que solo los varones pueden seducir? ¿Estoy diciendo que el varón que no seduce, es femenino? ¿Estoy diciendo que la mujer que no es seducida, no es femenina? La respuesta a todas estas preguntas es obvia: no.

Por otro lado, “heteronormativa” es la posición de quien considera que la heterosexualidad es un ideal al que hay que llegar, por eso se la considera como norma. Describir situaciones típicas de parejas heterosexuales, ¿es heteronormativo? Pensaría que lo contrario, porque permite justamente ver que las relaciones heterosexuales son un artificio, como cualquier otro, a veces bastante torpe. Al menos eso es lo que hacemos los psicoanalistas, que tratamos la heterosexualidad por sus síntomas. Por eso cité a Freud antes. Por ejemplo, cualquier desarrollo en torno al amor de los varones –si es desde la perspectiva del Psicoanálisis– termina en que no hace lazo con las mujeres, que cuando lo hace es agresivo, que cuanto más puro se pretende más demandante es, etc. Entonces, cuando alguien dice algo sobre las relaciones heterosexuales y se responde: “Eso es binario” o “Eso es heteronormativo”, ¿no se está pifiando el sentido de estos términos? Es como cuando se dice: “Es una generalización”, aunque en este caso habría que decir: Sí, pero la generalización no pretende ser universal (y valer para todos los casos). En fin, a mí me da la impresión de que cuando alguien dice: “Eso es binario”, “Es heteronormativo” o “Es una generalización”, en última instancia está diciendo: “Me re cabió”.



Lo sabía… en el fondo somos todes binaries.

LL: No sé si todes, pero la crítica muchas veces habla más del síntoma de quien critica que de lo criticado.

Quisiera retomar la pregunta anterior, sobre todo pensando en que muchas personas que no se identifican o autoperciben en el marco de los patrones de género hegemónicos, quizás rehúyen a un espacio de análisis por temor a recibir “más de lo mismo”. En este sentido, ¿qué desafíos tiene por delante este campo para que le Otre llegue al diván sin bajada de línea, moderna y tardía?

LL: Si de verdad queremos meternos en el núcleo duro del psicoanálisis, las preguntas tienen que ser otras.

Bueno, pero no te enojes…

LL: No, no me enojo, pienso. Por ejemplo, hasta ahora nadie subrayó lo suficiente que el psicoanálisis nació del amor de las mujeres a los hombres. Puede ser que esto no nos guste, incluso es la única crítica de heteronormatividad que me parece justificada (y todavía nadie la hizo en serio). ¿Hasta qué punto todos los conceptos del psicoanálisis no llevan la huella de ese amor? Teoría discuten las amebas y los robots, el debate clínico es en relación a los modos de transferencia. Por ejemplo, ¿no es cada vez más común escuchar que la transferencia de seducción (que en los siglos XIX y XX tuvo su modelo en la histeria femenina) se realiza hoy de parte de varones que avanzan a sus analistas mujeres? Que ya no eligen analistas mujeres para que sean un sustituto de su madre, o para hablarle indirectamente de lo que pasa con otra mujer (quizá para ponerla celosa, como forma de apuntar a la histeria de la analista mujer), sino que las invitan a salir, se les declaran, etc. ¿Quién está pensando esto?

Por ahí va la cosa, entonces: plantear la discusión en relación al tipo de vínculo que se pueda llegar a establecer con el o la analista, más que en términos de debates teóricos.

LL: Claro, fijate en esto: en el siglo XXI hay un cambio enorme en relación a las modalidades transferenciales, que explica por qué a pesar de su origen heteronormativo (que no tiene nada que ver con que Freud haya dicho tal o cual cosa en un texto u otro. Hoy el Psicoanálisis está plagado de eso, de comentadores de textos o de chimenteros, pero que no piensan casi nada del dispositivo), el método clínico desplazó sus problemas hacia un modo de lazo que no tiene como paradigma la histeria (femenina) sino otras formas de seducción. Por eso cabe hablar, como lo vengo haciendo hace un tiempo, de un “fin de la histeria”, aunque siga habiendo histéricas. El desplazamiento de la inquietud se debe a que no solo pregunta por un tipo de síntoma, sino por lo que hace posible la transferencia. Pero bueno, ahí ya me voy para otro tema y es mucho, gracias por tu tiempo y tu interés.

No dejes de leer el resto de entrevistas con Luciano Lutereau