Diálogos con Luciano Lutereau: “Nuevas masculinidades emergentes (o, por qué frizar al macho)”

Dialogamos con Luciano Lutereau para abrir desde el psicoanálisis respuestas (o preguntas) posibles a problemas del ámbito de los afectos que nos explotan en la cara. En esta primera entrega, pensamos a las nuevas masculinidades, mientras evaluamos frizar al macho.

Por Julieta Santos /Foto de portada: Constanza Fort

“¿Para qué te metés en camisa de once varas?” es una frase que me han dicho varias veces. En su uso más frecuente, es un reproche que cuestiona la necesidad de alguien por involucrarse en asuntos que no le convienen ni le incumben, e incluso pueden traerle consecuencias indeseadas. El rumor de fondo suena a: “¿para qué lo hacés, si no te da la nafta?”.

En esta oportunidad prefiero jugar otra interpretación de la frase y tomarla como una forma saludable de desapego por la zona de confort. Meterse en camisa de once varas es caminar en terreno fangoso sin botas. Y si hay algo claro acá, es que estos diálogos con Luciano Lutereau no son confortables. Pero no dramaticemos, hablo de incomodidad porque las preguntas compartidas apuntan a conversar de temas que, además de estar en la agenda pública, nos dan vértigo en la psiquis.

En esos asuntos, prioritarios pero no siempre priorizados, la voz del análisis constituye un aporte fundamental para buscar las aristas del discurso y los filos de la experiencia. Pero hay algo más: está la necesidad de encontrar un tono a esa voz, que sea de divulgación y (nos) permita acercarnos a otra forma de mirar los propios procesos afectivos.

Ojalá a quienes lean les pase algo de todo esto: la incomodidad y la pregunta. Por lo pronto, las charlas estuvieron buenísimas y agradecemos enormemente la amable disposición de Luciano para conversar con Marcha Noticias, sobre: I) nuevas masculinidades emergentes; II) las experiencias traumáticas en contexto de aislamiento; y, III) los desafíos para la práctica del Psicoanálisis en tiempos de diversidades.

Ahora, empecemos. Se va la primera:

En una nota reciente, te referiste a los motivos por los cuales muchos hombres heterosexuales rompen el acuerdo monogámico establecido con sus parejas o, dicho en buena jerga, las “cagan”. El reparo que genera un vínculo estable, como promesa, hace de toda relación una zona de cuidado. Allí, rápidamente la mujer deviene Madre y, como sabemos, en lo posible nadie se coge a su vieja. Decimos esto porque hace relativamente poco tiempo este macho promedio se intenta desarticular, con la esperanza de que nuevas masculinidades emerjan…

L L: Es interesante lo que decís: nadie se coge a su vieja. De acuerdo, pero si se trata de un varón, tampoco coge si no es a un sustituto de su madre. La palabra clave es que se trate de un “sustituto”. Lo que hoy se advierte, es que muchos varones continúan en la pareja monogámica los anhelos maternales pero sin sustitución.

Es una distinción trivial, o al menos que no se confirma desde el punto de vista inconsciente, la que pretende que la madre esté deserotizada. En efecto, diría que hoy en día el erotismo de la madre es tan grande, que muchos varones no pueden excitarse sin que les despierte anhelos agresivos. En este punto, la infidelidad antes que un asunto de deseo, puede ser una forma de castigo, una suerte de venganza.

Ya no vivimos en la época en que los varones infieles amaban a sus mujeres al punto de que no podían desearlas; el conflicto subjetivo en el siglo XXI es otro, se trata más bien de que –como en una vieja película una mujer le dice a su marido– se “usa el sexo para expresar todo tipo de sentimientos hostiles, menos el amor”.

Es una parte del asunto, la que toca a los varones en este proceso de rupturas en el siglo XXI. ¿Es posible la refundación de una identidad masculina?

L L: Quisiera volver a esa escena, la del sexo con la madre. Habría que agregar algo más, hasta hace unos años era común que el debut sexual del varón fuera con una trabajadora sexual, por lo general inducido y/o acompañado por el padre o un sustituto. Esta escena es clara: si se tiene sexo con una mujer, es porque no se tiene sexo con el padre. En fin, esto es lo reprimido y la verdad de la asunción viril: que ésta se realiza con él, la virilidad dependía de la posición pasiva respecto del padre. He aquí otro punto de modificación en este siglo: el padre ya no es objeto de identificación porque perdió su valor erótico, de ahí que el homoerotismo tan importante para regular el deseo entre varones y establecer ciertos códigos sea más frágil: en otro momento, el varón que se ponía de novio recibía la burla de sus pares, pero esa era una forma de avance, mientras que hoy la deserotización entre varones lleva a un lazo de alianza que se expresa en venganzas más sutiles: el varón tiene que abjurar de su deseo, por los “pibes”; no es raro escuchar tipos grandes usar esta expresión y ahí no entra una mujer, mientras que al infiel del siglo XX lo reemplazó el “seductor” que busca ser reconocido como deseante, antes que realizar un deseo. Digo todo esto para ubicar que, si bien la subjetividad patriarcal se muestra agónica, si bien hay lo que llamo una “crisis de la masculinidad”, los efectos de esta suerte de “destitución” –como también la llamo– son un recrudecimiento de la misoginia.

¿Cómo se expresa esta “crisis de la masculinidad” en el día a día, desde tu perspectiva?

L L: El post-patriarcado es un orden en que -desde el punto de vista consciente- funcionan categorías libertarias y consignas de emancipación, pero la raíz inconsciente de la violencia no sólo permanece intacta, sino que se fortalece. Eso demuestra para mí la necesidad del psicoanálisis. Odio a la madre, pacto viril contra el deseo femenino, seducción defensiva; muchas de las cosas que en otra época causaban vergüenza (por ejemplo, dejar plantada a una mujer) hoy son moneda corriente.

Así, podríamos preguntarnos si los varones de hoy desean menos. La verdad no sé, creo que no tiene sentido cuantificar el deseo. Sí creo que desean, pero que el deseo no los compromete. ¿No se habla hoy de “varones que huyen del compromiso”? Hay mil libros sobre el tema y se los desprecia por ser de divulgación, pero desde los ’80 vienen nombrando un fenómeno creciente donde, desde mi perspectiva, el punto es el siguiente: el deseo es una cosa, el acto otra.

¿Cómo explicarías, entonces, esta tensión entre deseo y acto en el caso del varón?

L L: El deseo no compromete con el acto, por eso muchas veces se prefiere la fantasía. Ahora, el acto sí compromete con el deseo y, justamente, actuar es una manera de que el deseo se transforme, se enriquezca o se pierda. ¿Qué pasa con los varones de hoy? El acto no los interpela, la masculinidad ya no está subjetivada a partir del mandato de actuar. Entonces así es que alguien puede salir durante un año con otra persona y, por ejemplo, decirle: “No somos nada”. Verse durante todo ese tiempo, no significa nada. Un varón puede eyacular sin preservativo en el cuerpo de una mujer y si ella lo llama para decirle que tiene un atraso, decirle: “¿Qué hiciste?”. Esto es increíble, hay casos en los que un varón puede decir que “ella se embarazó”. Donde el acto no produce conflicto psíquico[1] , hay deseo, claro, pero deseos blandos, que se cansan, que terminan en el “me da paja”. En la época del matrimonio, la cosa era “hasta que la muerte nos separe”; ése era un acto, porque no se podía deshacer más que con un costo importante, a veces para no desearle la muerte al otro; ahora es “hasta que me canse”. Y un deseo sin acto, es cansador. Hoy los varones viven cansados de desear.

Esto último que contás me toca de cerca. Hace unos días publiqué en Facebook una poesía que empieza con “No quiero tu leche / la mía tampoco”, es básicamente un descargo sobre el costo de gestar y maternar, provocando desde la consigna “vasectomizate”. Lo notable, es que un tipo comentó “si no querés quedar embarazada cerrá las piernas, capa”. Claro que me indigné pero también se confirma un secreto a voces: lo impensable de asumir la anticoncepción como una responsabilidad compartida. Esto es algo que, a las mujeres y los cuerpos gestantes, nos deja mucho más solas en un país donde el aborto no es un derecho. ¿Cómo no querer freezar a ese macho promedio? Es difícil no concebirlo como un “deseante impune”, aunque sepamos que el deseo y la ética juegan en ligas distintas.

Hablando de juegos, gracias por la primera ronda. Queda más tela por cortarle a esta camisa.