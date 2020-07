Luciano Lutereau: “Una voz propia para no desbarrancar en confinamiento”

En esta segunda entrega, conversamos con Luciano Lutereau sobre los usos de las redes sociales en tiempos de cuarentena: ¿qué nos hace sujetos, hoy? ¿Qué nos pasa cuando la falta de otres se prolonga en este tiempo de confinamiento?

Por Julieta Santos | Collage: Iván Barrera

La gravidez de la vida parece detenida. El Aislamiento Social Obligatorio y Preventivo (ASOP) viene funcionando como interferencia en muchos de nuestros procesos afectivos y nos obliga, sin pensarlo demasiado, a buscar estrategias para surfear el tsunami de abstinencias que se impone. Sobre esto último, es notable el uso que se está haciendo de las redes sociales. Hay mucho dicho e investigado en relación al uso de estas tecnologías, pero nos interesa pensar en particular cómo se apela a ellas ahora, para transitar situaciones dolorosas, conflictivas e incluso traumáticas. Esos asuntos picantes que en un contexto de presencialidad (para no decir “normal”) seguro se gestionaban con una buena charla, unos mates, una birra y un abrazo; en cuarentena, se resuelven con un posteo… ¿qué nos pasa con esta exposición de la intimidad al infinito mundo web?

LL: Freud hablaba del “principio de realidad”, de la exigencia que representaba para el psiquismo, de las renuncias y esfuerzo de adaptación que implicaba. Yo quisiera postular el “principio de virtualidad” que es mucho más exigente y que produce un desgaste mayor, porque su influencia llega a lugares que la realidad no alcanzaba. El principio de virtualidad se mete en lo íntimo, no respeta horarios de sueño ni fines de semana, es parte de un continuo espacio-temporal, una prolongación de la fantasía, basada en la omnipotencia infantil.

La realidad, con todas sus frustraciones y decepciones, era más divertida, porque obligaba a un tiempo distinto entre, un tiempo de cortes y espera: eso es la elaboración. El principio de virtualidad no admite elaboración y supone un sujeto universal y masificado, siempre disponible, es un sujeto que no es sujeto.

“La cuarentena es como una lente de aumento para ver mejor ciertos funcionamientos psíquicos que estaban invisibilizados”

Esta idea de estar “siempre disponible” que traés, me hace pensar en el mandato de la teta a libre demanda, una de las nuevas exigencias para maternar “bien” en el siglo XXI. Es imposible no preguntarse, ¿qué significa estar siempre disponible para el otro cuando la cuarentena no habilita la opción contraria? ¿No es un llamado estricto a la indisponibilidad? Este sujeto sin lazos, universal, masificado, ¿vive cualquier sujeción como una frustración?

LL: Si me permitís un chiste, así como propongo el “principio de virtualidad” (modificación del “principio de realidad” freudiano), voy a introducir una transformación actual de superyó, a la que llamaré “supershow”, que no se apoya en la incorporación de la voz sino en el goce de la mirada: el imperativo es exhibirse y “ser” equivale a “ser visto”. Para este “supershow” la existencia se basa en la comparación con otros, que no se pueda dejar de ver a los otros, de hablar de los otros, imperativo cuya máxima realización no está en el sufrimiento ante un mandato (algo propio de la subjetividad de los siglos XIX y XX), sino en la reducción del sujeto a una opinión. Esta es la nueva forma de la masa en tiempos de virtualidad.

¿Es la nueva forma de la masa o de la subjetividad?

LL: Para el sentido amplio la masa es un conjunto de personas, enlazadas por una idea común. Quizás así funcionaba la masa de otro tiempo. Hoy en día, la masa puede ser de una sola persona, cuando se dedica a pensar de acuerdo con una idea común, es decir, lo que se llama “opinión”. ¿Qué es una opinión? Es cuando alguien dice lo que otros quieren escuchar, cuando incluso quiere identificarse con lo que piensa. Ser un sujeto “masificado” es la necesidad de identificarse con un pensamiento y autodefinirse. En la masa contemporánea, el sujeto ya no se identifica con semejantes, sino con tendencias, y así espera la noticia del día y se pronuncia: a favor o en contra. No piensa. Parece que toma posición, sí, pero no piensa, se identifica. Esa es su posición, conformista. Es lo contrario de tener una voz pública; la voz va a contrapelo de la opinión. Cuando alguien tiene una voz, es inclasificable, se le atribuyen los epítetos más diversos, no se sabe bien dónde ponerlo. Cuando hay una voz, la pregunta es inmediata: ¿quién habla? Ahí hay un pensamiento, ¿quién es? Lo que dice se entiende de un modo y de otro, hay ambigüedad, la interpretación se vuelve un requisito. Nada de esto es lo que pasa con la opinión. La opinión, incluso aunque se vista de radicalizada, siempre es tibia. El psicoanálisis es para conseguir una voz, no solo para romper el silencio, sino también para no convertirse en el loro barranquero y catártico que pulula en las redes.

“Esta época es de sujetos sumamente inteligentes pero anestesiados, sin sensibilidad, agotados por una ironía tan lúcida como improductiva”

¿De qué manera te parece que el confinamiento potencia este sujeto que no elabora por falta de tiempo, esta masa de opinólogos, este loro barranquero?

LL: Como bien decís, creo que el confinamiento potencia algo que ya estaba antes, es el esplendor de la decadencia antes que una novedad. A veces pienso que la cuarentena es como una lente de aumento para ver mejor ciertos funcionamientos psíquicos que estaban invisibilizados. En el siglo de Freud había neuróticos, psicóticos, perversos; hoy en día hay zombies que no pueden salir del circuito ansioso de reacción. Lo que más me afecta es notar que esta época es de sujetos sumamente inteligentes pero anestesiados, sin sensibilidad, agotados por una ironía tan lúcida como improductiva. Por suerte es posible curarse de eso, pero primero hay que aceptar que se necesita tratamiento.