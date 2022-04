Ecoconstituyentes de Chile: “La lucha por la tierra y el agua nos une a todas”

“¡Es posible refundar Chile!”, resonó desde el micrófono ese 4 de julio de 2021 en voz de la primera presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón Antileo, acompañada por la figura política de la Machi Francisca Linconao, otra autoridad de la nación mapuche. Sus palabras fueron la justicia que no se escuchó durante tres décadas ya que el Estado, en manos de élites extractivistas y empresariales, tuvo la política de asesinar, perseguir y criminalizar a esa primera nación originaria. “Estamos para agradecer el apoyo a las diferentes coaliciones que depositaron sus sueños al llamado de la nación mapuche, para votar por una mapuche mujer para cambiar la historia de este país. Feliz por esta fuerza que es para todo el pueblo, para toda la región y las naciones originarias que nos acompañan. Este saludo es para la diversidad y las mujeres que caminaron contra todo sistema de dominación. Estamos instalando una manera de ser plural, democrática y participativa, esta Convención transformará a Chile en plurinacional, un sueño de nuestros antepasados que se hace realidad”, dijo Loncón entonces. Francisca Linconao es la primera mujer mapuche en ganar un juicio por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que obliga al Estado chileno a respetar su rewe, símbolo de su poder ancestral. No obstante, fue perseguida judicial y políticamente ya que fue acusada de “terrorismo”, resistió a una huelga de hambre en la cárcel -que generó la solidaridad sin fronteras- y fue absuelta de todo delito. Fue electa convencional y llevó propuestas concretas para la Constituyente: que la Mesa Directiva de la Convención sea liderada por una mujer y que sea rotativa y de composición paritaria y plurinacional. Así sucedió. Meses después, el oficialismo de derecha y su expresión fascista perdieron en las urnas. Las elecciones que se realizaron el 21 de noviembre y el 19 de diciembre, consagraron a Gabriel Boric Font, político socialista y ex líder estudiantil, como presidente de Chile, quien asumió con un programa ecologista, con un gabinete integrado en su mayoría por feministas y expresando su respaldo al proceso de reforma constitucional que marcará el camino de esperanza colectiva de los próximos años. Aquél que pretende enterrar los años de neoliberalismo en el país y la región construyendo una democracia participativa, con una paridad sin techo, con justicia feminista y ambientalista, con un sistema político regional y plurinacional y que garantizará los derechos los cuerpos- territorios.