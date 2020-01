El Estado Plurinacional de Bolivia, ¡se respeta!

Se celebró en Buenos Aires la conmemoración de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia y el inicio del proceso de cambio en un acto encabezado por Evo Morales junto a la comunidad boliviana en el país, donde se denunció el golpe de Estado racista y se anunció la fórmula presidencial del MAS-IPSP ante más de 40 mil personas.

Por Luis Hessel y Laura Salomé Canteros / Fotos: Rolando Andrade

No estamos en Potosí, Oruro, Cochabamba o La Paz. Es Buenos Aires, la ciudad que se convirtió en el epicentro de la conflictividad y las resistencias de los pueblos del sur. Más específicamente en el barrio de Villa Lugano, donde una marea de wiphalas atraviesa las arterias. Son miles de hermanos y hermanas de la comunidad boliviana que vienen desde distintas barriadas de la provincia para defender el “proceso de cambio”. La columna de Villa Celina (La Matanza) es encabezada por mujeres de trenzas y polleras al grito de “Evo no está solo”. Ya dentro del estadio, integrantes de movimientos sociales, sindicatos y agrupaciones políticas acompañaban la resistencia del pueblo boliviano.

Edith nació en la ciudad de La Paz y es una de las más de 345 mil bolivianas, según el censo de 2010, que viven en Argentina. Llegó al acto con sus compañeras y compañeros y nos contó que “estamos en lucha desde el primer día del Golpe de Estado, estoy participando de la vigilia en el Consulado porque es lamentable lo que pasó, los primeros días era todo llanto, mataron a nuestros hermanos y de ahí empezamos a denunciar en los medios de comunicación y caminar en las calles, esas eran las únicas formas que teníamos por la impotencia”. Realizó un repaso y afirmó: “hoy han pasado tres meses y dos días del Golpe y seguimos sin bajar los brazos, hoy se celebra acá este día que es tan importante, del Estado Plurinacional de Bolivia que es nuestro día más importante y estamos reclamando que Añez se vaya de nuestra patria porque nos hace quedar mal a todas las mujeres y a frenado todo lo que se consiguió con trece años de lucha, persiguiendo compañeros y cerrando medios de comunicación”. Pero cuando le preguntamos por el futuro de Bolivia no logra disimular la esperanza de que las cosas cambien a partir de las próximas elecciones nacionales convocadas para el 3 de mayo; “estamos muy contentas con esta fórmula porque el hermano Catacora es el que ha estado manejando la economía del país y creemos que lo ha hecho bien, como para que el país salga adelante porque si no hay una buena economía toda se va para abajo”.

Después de un arduo debate de tres días convocado por el “Espacio de Unidad”, el pasado domingo 19 de enero desde la cooperativa Hotel Bauen, Evo Morales anunció los nombres de los candidatos de la fórmula para disputar las elecciones del próximo 3 de mayo en Bolivia, son Luis Arce Catacora, ex ministro de Economía y arquitecto del “modelo social y económico”, que será acompañado por David Choquehuanca, quién participó del área de Relaciones Exteriores del gobierno pero que fundamentalmente es un dirigente sindical aymara y fue secretario general del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América).

La jornada inició originalmente a las 14 hs de Buenos Aires (13 hs Bolivia) con un festival de música folclórica y canto andino que se extendió hasta las 18 hs cuando se realizó sobre el escenario una ceremonia ancestral de ofrendó a la Pachamama. Fue ahí cuando de repente una multitud empezó a correr, se escucharon gritos y llantos, “El Evoooo” es lo único que se escuchó. Con la misma agilidad y carisma de siempre, Evo Morales saludó a la multitud, se abrazó y sacó fotos. Un pequeño hijo de bolivianos le gritó “Evo te quiero”, el jefe sonrió y volvió a demostrar que la relación magnética con su pueblo sigue intacta. A su lado, como desde hace 14 años lo acompañaba Álvaro García Linera, quién llevaba en brazos a su pequeña hija, mientras Luis Arce Catacora se estrenaba como candidato.

Al subir al escenario del estadio, cientos de banderas Wiphalas se alzaban casi como en gesto de rebelión y el Evo inició su discurso: “Estamos acá para celebrar catorce años de nuestra revolución cultural y social, catorce años del Estado Plurinacional. Desde Argentina saludamos al pueblo de Bolivia pero especialmente a quienes dieron resistencia al golpismo de la derecha”.

Evo habló del acompañamiento de los distintos sectores sociales. Recordó los tres años del proceso constituyente. “El Estado Plurinacional es único en el mundo, un lugar donde todxs tenemos los mismos derechos”. “Qué lamento boliviano”, dijo Evo repasando los tres pilares del éxito del Estado Plurinacional: la nacionalización de los recursos naturales, la Asamblea y la redistribución de las riquezas. “Hemos demostrado esperanza y futuro. Hemos universalizado las demandas sociales… Estos resultados son gracias a la lucha del pueblo boliviano”, agregó.

Antes, había emitido un mensaje que se encuentra en el canal de YouTube del MAS- IPSP. Allí presentó el informe de “conclusión de su gobierno” y saludó en primer lugar a las familias de las personas asesinadas en la represión en defensa de la democracia. Además agradeció a los gobiernos de Argentina y México, este último por “haberle salvado la vida”. “Con la nueva Constitución nos reconocimos en la dignidad de un Estado Plurinacional. Contribuimos la estabilidad política, el crecimiento económico y la justicia social”. “Crecemos más del doble del promedio de nuestros vecinos”, mencionando que la economía boliviana crece a casi 5% al año. “No hubo un milagro económico, hubo mucho trabajo, mucha unión y lucha”. Y agregó, “tenemos la tasa de desempleo más baja de Sudamérica”.

“El Golpe de Estado es un golpe al indio. A nuestro proceso de cambio” y señaló desde el escenario, “al imperio” de Estados Unidos como el responsable y con participación activa y decisiva. “Hemos demostrado que sin el capitalismo es posible un nuevo mundo. Sin el FMI es posible tener una Bolivia soberana. Y el capitalismo no quiere rivales, no quiere que haya otro proyecto político ni económico de liberación. No quiere que haya competencia”. “Es también un Golpe al litio, el futuro del mundo en la parte energética”, analizó. Y lanzó una frase que hizo estallar al estadio: “Argentina, Chile y Bolivia tienen litio. Imaginemos que desde acá podemos decidir el precio del litio para todo el mundo”. “Hoy deberíamos estar jurando”, dijo Evo y repasó la complicidad de los medios de comunicación a la hora de desinformar los días posteriores a su derrocamiento. Pero enseguida hizo una referencia a lo que se viene: “Vamos a recuperar la democracia y vamos a volver al gobierno. El 3 de mayo con la conciencia y el voto del pueblo. No estamos lejos. Seguimos con nuestro proceso de cambio. Hicimos tanta historia. Voy a seguir haciendo política para derrotar a la derecha boliviana. Somos pueblo”.

A estas alturas a Evo ya nada de lo humano le parece extraño. Un 22 de enero de 2002 las elites racistas de la clase política boliviana solicitaron su expulsión del congreso pensando que así acabarían con su carrera política. Pero por lo contrario este hecho ayudo a aumentar su popularidad a lo largo y ancho del país andino proceso que llevó a que finalmente el 22 de enero pero ya de 2006 asuma como presidente con el 53,72 por ciento de los votos. Cumpliendo con la agenda de los movimientos sociales el 22 de enero de 2010 Evo promulgo el decreto que estableció esta fecha como día de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. No obstante muchas cosas han cambiado en estos últimos dos veces a una velocidad inusitada. Bolivia sufrió un golpe, hay muerte persecución y tortura como ya no imaginábamos volver a ver en América del sur. Este 22 de enero Evo lo recibió exiliado en Argentina pero no se privó del cariño de su pueblo y la militancia que lo sostiene y no lo deja caer porque a diferencia de lo que creen los golpistas la whipala volverá. Joder que volverá.