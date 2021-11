Elecciones en Venezuela: La comuna gobernando con el pueblo

Comenzaron las elecciones regionales en Venezuela y, desde las comunas se celebra con más organización territorial y la convicción de hacer de los espacios institucionales un servicio para el pueblo. Hablamos con la candidata a concejal por la lista del PSUV y el Gran Polo Patriótico en el Municipio de Simón Planas, Margloris Camacho.

Por Camila Parodi

Margloris Camacho es de la Comuna Socialista Negra Hipólita que se encuentra ubicada en el Municipio Simón Planas del estado de Lara. Se trata de un territorio de histórico de construcción de comunas y poder popular como instrumento político de la Revolución Bolivariana. Desde Simón Planas, se espera el triunfo del comunero Ángel Prado como uno de los representantes del poder comunal frente a las candidaturas partidarias. Un poder que es situado, sentido y organizado desde los territorios y que pretende ocupar las instituciones para transformar las viejas lógicas de hace política que aún se mantienen en Venezuela, como el propio Comandante Chávez aseguró sobre la continuidad del proceso revolucionario en el año 2012 , será con “Comuna o Nada”. Margloris, es Concejala de la lista por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Gran Polo Patriótico, dialogamos con ella desde el centro de votación de la Escuela Estadual Sabaneta, del estado de Lara.

¿Haces parte del pueblo comunero?

Por supuesto, yo vengo formando parte del movimiento comunero con más de 8 años de trayectoria con con este movimiento. Hoy nos encontramos organizados aquí en el municipio Simón Planas, dando la batalla con voto, con paz, con tranquilidad como siempre nos hemos caracterizados los movimientos comuneros

En el marco de las elecciones en Venezuela del día de hoy ¿Qué significa una candidatura como la de Ángel Prado en Simón Planas?

Significa el Poder Popular hecho el gobierno, eso es lo que significa para nosotros porque es el rescate de las bases para poder el gobernar desde la Alcaldía. Porque si bien nosotros vemos a la Alcaldía como un instrumento de fortalecimiento al poder popular por eso la candidatura de Ángel Prado cuenta con el respaldo al 100% de todo lo que son las comunas y el municipio de Simón Planas.

¿Qué lectura hacen de estas elecciones y los posibles escenarios que se podrían abrir?

El actual proceso electoral acontece en un escenario de paz porque. como decía, nosotros estamos tratando de garantizar de que en estas elecciones el pueblo participe masivamente pero en tranquilidad

¿Qué pasa si se busca imponer la violencia?

Nosotros, como movimiento comunero, al igual que el 8 de agosto no vamos a permitir eso. Queremos garantizar que se den las elecciones donde el pueblo pueda participar. Ese día fue provocado mucha violencia, a nosotros como movimiento comunero fuimos agredidos por querer defender y bueno postular allí a un comunero. Un comunero que no tenía participación dentro del Partido Socialista Unidos de Venezuela. Nosotros también como movimiento, a pesar de que somos de las bases, no tenemos participación y nosotros nos dimos a la tarea como organización como poder popular, de rescatar al Partido Socialista Unido de Venezuela ya que es un legado de nuestro Comandante Chávez al igual que las comunas.

– Sabemos que el bloqueo económico es muy hostil con la vida cotidiana del pueblo venezolano ¿Cuál es la situación de los territorios? ¿Y cómo se organiza la comuna para construir alternativas?

La alternativa que nosotros este estamos promoviendo es el tema de la producción porque nosotros decimos: “Comuna que no produce no es comuna” y, entonces, estamos precisamente aquí confiando en que nosotros aquí con el candidato Ángel Prado en la Alcaldía vamos a poder fortalecer todos los espacios productivos en territorios comunales.

– El comandante Chávez había anticipado que la revolución bolivariana sería con “comuna o nada” sin embargo, las viejas formas de hacer política no terminan de hacer lugar a nuevas formas de organización de la política, sabemos que eso implicó incluso el veto de su candidatura en 2017 ¿Cómo viven esa tensión desde la comuna del poder constituido y del poder constituyente ? ¿ Y qué respuestas dan?

Lo que queremos con la candidatura del comunero Ángel Prado es transformar esos espacios del poder constituido al servicio del poder popular. Porque nosotros consideramos que este poder constituido debe estar para fortalecer al poder popular y no para ponerle trabas y contras como hasta el momento venía sucediendo. Por eso nuestro empeño en ratificar al compañero Ángel Prado como alcalde del municipio Simón Plana, un comunero gobernando con el pueblo.

En estas elecciones se espera a ver una posición con más arraigo local, que la que circular por los grandes medios que es tan fuerte es la posición antichavista dentro de Venezuela y en el territorio

No, aquí en el territorio la oposición lamentablemente ellos están como siempre divididos ellos no presentan alternativas, no le dan opciones al pueblo y han venido demostrando que el Municipal Electoral y un tema de querer ocupar espacio para para favorecerse a ellos mismos, no para estar el servicio del pueblo. Aquí la oposición en el municipio de Simón Plana no tiene vida.

– Estas elecciones parecen ser la derrota del proyecto del mal llamado gobierno paralelo de Guaidó, en particular con el reconocimiento de la Unión Europea, ¿podemos decir que el de Guaidó es un proyecto agotado?

Nosotros no reconocemos al gobierno de Guaidó ósea, él no tiene reconocimiento del pueblo, por lo tanto para nosotros eso no es valido, él tiene rato ya derrotado, aunque ellos no lo asumen, pero ya tiene rato derrotado y con estas elecciones que se están dando acá en Venezuela se termina de enterrar el mito de que él es gobierno. Acá en Venezuela seguimos como siempre demostrando que la participación del pueblo y el poder se toma a través del voto consiente, la democracia sigue en marcha acá en Venezuela y, sobre todo, de la mano del poder popular organizado que somos quienes estamos luchando para poder ocupar los espacios que nos pertenecen.