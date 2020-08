En la calle también se menstrúa

Cómo surgió “Periódicas”, una iniciativa feminista para cuidar la higiene menstrual de quienes están en situación de calle. Una colecta permanente que comenzó en la ciudad de Buenos Aires y que espera multiplicase.

Periódicas es un proyecto de acompañamiento feminista a personas en situación de calle. Es una grupa militante que difunde una necesidad, visibiliza un derecho, y les acerca elementos de higiene menstrual. Vive, existe y recorre las calles de la ciudad de Buenos Aires hace poco más de un año por la donación de personas empáticas, generando redes y sin aceptar el dinero o las donaciones de empresas que quisieron visibilizar sus marcas a través de la iniciativa.

“Empezamos hace más de un año, en mayo”, contó Vir, una de las integrantes de Periódicas, en diálogo con Marcha. “Con una amiga militábamos en otra agrupación, que tenía una bandera político partidaria y en un momento pre- electoral decidieron hacer alianzas con las que no estuvimos de acuerdo y nos fuimos. Eramos dos, sentimos que nos quedamos con las manos vacías, pero en verdad, nos dimos cuenta de un nuevo comienzo: nos juntamos para ver qué vuelta le podíamos dar, dónde nos podíamos unir y justo una de nosotras había pasado por la puerta de una farmacia conocida y una nena le pidió que le comprara toallitas y dijimos ´es por ahí´”.

“Quienes viven en la calle también mentrúan”, dijo Vir, “y no es una realidad que esté visibilizada, porque si la mentruación se esconde en las casas aún en 2020, imaginemos lo que pasa con las personas en situación de calle”. Y contó como inició Periódicas: “haciendo una cadena de favores, le pedí a cinco amigas, que a su vez le pidieron a cinco amigas más, que donen uno o dos paquetes de toallitas y así conseguimos un montón de paquetes para repartirlos a quien los necesita”. Contó que primero lo hicieron desde sus perfiles personales en redes sociales y cuando vieron que muchas personas se comenzaban a sumar, pensaron un nombre y un medio de contacto.

“Así nació Periódicas”, contó Vir, “en función al período mentrual y a la periodicidad de lo que queríamos implementar”. Y de repente, se encontraron soñando más allá de una simple acción de dos amigas. “Una amiga diseñadora nos regaló el logo y comenzamos a salir a las calles. Primero de forma más desorganizada, pero fuimos aprendiendo a medida que ibamos saliendo a la calle”.

Periódicas es un proyecto feminista y comunitario integral y eso se visibiliza también en las discusiones sobre las identidades y el lenguaje. “Actualmente somos ´nosotras´, porque quienes estamos en la grupa nos identificamos como femeninas, pero nos manejamos en lenguaje inclusivo y hablamos de cuerpos que menstrúan, incluyendo todas las identidades, porque en la calle se mentrúa de igual manera y hay percepción de género de igual manera que en cualquier lugar”.

La gestión menstrual presenta necesidades particulares: acceso a agua limpia, instalaciones sanitarias adecuadas, elementos de gestión menstrual, lugar para eliminación de los desechos y especialmente conocimiento y visibilización de la temática. Por eso, la tarea de Periódicas es vital.

“Una vez que comenzamos a difundir, se empezó a sumar gente, a recibir donaciones en espacios como centros culturales -algo que actualmente no sucede porque están cerrados por la pandemia-, empezamos a hacer una red y pusimos recorridos fijos que son en CABA porque somos pocas, aproximadamente diez más otras amigas que van sumándose con otras tareas”, contó Vir.

Los recorridos los fueron estableciendo en función de dónde veían que había más gente parando en la calle; y a la vez son elles quienes las fueron orientando. En general salían los jueves, al menos en la pre pandemia y reanudarán los circuitos tras ésta, aunque admiten estar evaluando la posibilidad de conseguir los recursos para salir seguras a la calle, al menos hasta que la situación general de la pandemia siga sin resolverse.

Los recorridos son: de Congreso a Plaza de Mayo; desde el Bajo hasta Retiro; desde pque lezama hasta retiro y calle Córdoba. Además, las Periódicas salen junto a “Amigues por las calles”, por Caballito; “elles salen todos los jueves y reparten comida, alimentos de higiene personal y nos contactaron para ver si podíamos sumarnos”, contó Vir, “así que una vez por mes nos sumamos a su recorrido y les entregamos los paquetes de toallitas para las cuerpas menstruantes que tienen contacto y están en situación de calle lo que nos permite además, una llegada más personalizada”.

“Salimos con changuitos”, contó Vir, “repartimos aproximadamente 100 paquetes en cada recorrida y tenemos hecho un promedio de cuántas usa una cuerpa menstruante en un mes, y si bien es algo que podría hacer una sola persona, lo hacemos en grupa porque somos compas. Caminamos 3 o 4 hs, una cuenta los pasos y hacemos la catarsis de la semana, fuimos creando lazos entre nosotras, no necesitamos grandes requisitos pero sí dependemos de que la gente se sume a donar”, y agregó, “nos importa trasladar el tema de la menstruación en las personas que no tienen la capacidad de comprar productos de gestión menstrual y colaborar desde nuestro lugar. Visibilizar que en la calle también se menstrúa y que es un derecho poder hacerlo dignamente”.

“Hay pibis que nos esperan, que cuentan con nosotras porque saben que van a recibir las toallitas”, reflexionó la activista, “nos pidieron sumarnos a otras grupas pero no tenemos la capacidad porque rápidamente nos quedamos sin toallitas, y es por eso que realizamos campañas de recolección y pedimos que nos donen; no queremos desatender nuestros recorridos”. “Soñamos con poder trasladar este proyecto al conurbano”, anheló, “por ahora logramos tener puntos de recolección pero no tenemos recorridos y sería lindo que se multiplique la iniciativa”.