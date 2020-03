En plena Emergencia Sanitaria, la Municipalidad de José C. Paz despide a su orquesta

En plena Cuarentena Nacional, la Municipalidad de José C. Paz a cargo de Mario Ishii, decidió eliminar a la Orquesta como Organismo Municipal y despedir a sus 41 integrantes

Por Redacción Marcha

El pasado jueves 19 de marzo, la Secretaria de Gobierno del Municipio de José C. Paz comunicó a las y los integrantes de la Orquesta que corresponde a dicho organismo hace más de 9 años que la gestión no continuaría sosteniendo su proyecto. A horas de que comience la Cuarentena Nacional de prevención contra la Pandemia Mundial del Covid-19 en la Argentina, la Municipalidad de José C. Paz despidió a sus 41 integrantes y anuló los haberes correspondientes al mes de marzo.

Desde la Orquesta anticiparon a Marcha que continuarán disputando la importancia de la cultura en su territorio a pesar del recorte. En este momento se encuentran realizando una campaña que visibiliza la intención de ajuste del Gobierno de Mario Ishii y en ese marco, Marcha dialogó con su directora, la Maestra María Clara Parodi

¿Cómo surgió la orquesta municipal?

La Orquesta nace como un proyecto de integrantes del Conservatorio Julián Aguirre de San Miguel que se estaban por recibir con la premisa de generar un nuevo puesto de trabajo ya que, hasta el momento, no existía como organismo profesional una Orquesa estable dentro de la región. Antes, como músicos y musicas de la provincia de Buenos Aires cuando queríamos desarrollarnos como tal teníamos que concursar y migrar a Ciudad de Buenos Aires y creímos importante quedarnos en nuestra ciudad. Nuestra segunda premisa era justamente que las y los vecinos de José C. Paz, una ciudad muy golpeada, no podían tener acceso a diversas expresiones artísticas y culturales porque eso implicaba trasladarse a la ciudad capital, pagar una entrada, etc. Desde ahí nace el proyecto, comenzamos siendo 10 músicos y músicas ensayando en el Museo Histórico de José C. Paz y desarrollando el proyecto hasta el año 2014 donde la municipalidad la declara como Orquesta Municipal, en ese momento ya éramos 30 músicos y músicas. Primero percibimos una beca municipal y en marzo de 2015 se abren los puestos para el organismo ya siendo 40 integrantes en total y pasando a pertenecer como planta transitoria de la Municipalidad. En 2016 por goteo empiezan a despedir a 10 compañeros y compañeras intentando despedir a continuación a todo el Organismo pero con el apoyo de toda la comunidad se da marcha atrás y en el año 2017 se vuelven a reincorporar a todas y todos los miembros hasta el día de la fecha.

¿Por qué están reclamando?

Se reclama la reincorporación urgente de todas y todos los miembros de la Orquesta ya que el día jueves 19 de marzo se nos informó que todas y todos los músicos menos la directora han sido dados de baja automáticamente sin entrar en la liquidación de este mes por lo tanto no van a percibir siquiera los haberes de este mes trabajado. Y perdiendo, a su vez, un ingreso laboral que es sumamente precario pero es el ingreso estable para muchas familias como así también por ser empelados municipales, la obra social y las asignaciones familiares en plena urgencia sanitaria.

¿Cuál fue la medida del gobierno de Ishii que hace que en plena pandemia tengan que levantar la voz por sus trabajos?

La excusa de la municipalidad, formada por secretaría de gobierno a cargo de Claudio Pérez, nos informan que tienen que hacer un achique de toda la planta municipal, que no están pudiendo llegar con el presupuesto y que la única oferta que nos hacen es en sostener el cargo de la directora y que elija “a los tres más cercanos míos”, para que también entren en esa lista con un aumento bastante alto. Porque serían 100 mil pesos para repartir entre cuatro, dejando cesantiados y sin actividad, despedidos a 36 personas más. Quien tiene que tomar esa decisión sería la directora. La excusa es que, bueno, no llegan con el presupuesto y que la provincia no estaría haciendo la coparticipación de los hospitales que era lo que necesitaban, entiendo.

¿Por qué es importante que desde la política se sostengan los lazos con la cultura popular?

Es fundamental que desde el Estado promuevan este tipo de proyectos, como son las orquesta estatales ya que cuando fueron creadas, hace más de 70 años, fue con el lema “La cultura es un derecho”. Es clave para esto que sea el Estado el que promueva y acerque la diversidad cultural a los barrios. El trabajo que se hizo con la orquesta en estos 9 años fue de descentralización del acceso a la música sinfónica que siempre se ata al sector aristocrático y nuestra idea es romper ese mandato social por eso realizamos conciertos en los barrios periféricos de la ciudad como así también en hospitales, escuelas, centros barriales y comunitarios, plazas, calles e iglesias acompañando siempre a la comunidad. En ese marco recibimos un homenaje emitido por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires en el año 2017 por el Proyecto “Cultura al Barrio”. Así mismo la orquesta a representado al país en dos festivales internacionales en Perú, ha sido invitada por el Senado de la Provincia en dos conciertos de Gala Patria y ha participado de la Usina del Arte en Ciudad de Buenos Aires. Siempre con el mismo lema: acercar la cultura de forma gratuita para todos y todas las vecinas de la Ciudad.