Los argentinos y argentinas no venimos de los barcos… Pero quienes así lo creen, no dejan de hostigar a la “gente de la tierra”, que es lo que significa “mapuche” en mapuzungun. La represión no es solo una respuesta violenta frente a las acciones de las comunidades, que regresan a sus territorios y los recuperan. La represión tiene un objetivo altamente aleccionador: enseñarnos a golpes, que la propiedad privada vale más que la vida. Esto quedó claro en las audiencias en las que jueces racistas, blancos, sabelotodo, impusieron sobre la comunidad de Quemquemtreu una orden de desalojo, del espacio recuperado el 18 de septiembre del 2021, en Cuesta del Ternero. Un territorio recuperado por la comunidad, que además está ensangrentado por el crimen de Elías Garay, joven mapuche asesinado por socios de Rolando Rocco, un empresario mafioso de la región, acostumbrado a tener mano de obra esclava, que utiliza para la siembra de pinos, que forma parte del negocio de las papeleras que abastecen a Clarín.

Las mujeres mapuche, en este contexto de persecución, sostienen a las comunidades en los procesos de resistencia, de recuperación de territorios. Aportan memoria, coraje, dignidad.

En estas notas traemos las voces de tres mujeres mapuche, Romina Jones, judicializada por la justicia racista, Nadia Silvera Nuñez, compañera de Elías, y Soraya Maicoño, una de las voceras de la comunidad.

Entrevista a Nadia Silvera Nuñez

Por Claudia Korol / Foto: Denali DeGraf / Cítrica

En esta segunda entrevista, conversamos con Nadia Silveira Nuñez, quien pertenece a la comunidad y es compañera de Elías Garay, joven mapuche asesinado en noviembre 2021, víctima de la violencia racista. Nadia nos cuenta sobre el camino que la llevó a reivindicar su identidad mapuche y las acciones de justicia por Elías.

¿Cómo viviste la resolución de desalojo?

La resolución judicial de desalojo la viví con mucha bronca, mucha rabia, con ganas de gritarles en la cara muchas cosas, porque esa decisión fue basada pura y exclusivamente en los intereses de empresarios, de gente que maneja un poder a nivel económico y político, que tiene el poder para que le avalen un asesinato. Se vivió con mucha indignación el escuchar que no reconocen la preexistencia de nuestro pueblo mapuche tehuelche. El juez terminó aceptando la palabra de Rocco, que es un empresario mafioso. Es muy indignante, pero no por eso vamos a dejar de seguir luchando. No les vamos a permitir que se crean con el derecho de que pueden quedarse con el territorio. Así como lo hizo mi compañero Elías, todos estamos comprometidos a resguardar el territorio con nuestras vidas.

¿Cómo van asumiendo la identidad mapuche?

Elías y yo siempre tuvimos la curiosidad de quiénes serían nuestros ancestros. Justo nos encontró en un momento, en El Bolsón, cuando desaparecen a Santiago Maldonado. Empezamos a participar de ciertas actividades. Por algunos problemas tuvimos que dejarlo, pero después de un tiempo volvimos a retomar esa iniciativa de querer investigar sobre nuestra ancestralidad. Algunos comentarios le había hecho a su madre y a su hermano. Ellos sabían que Elías estaba en esa búsqueda, porque su madre más de una vez le dijo una palabra en mapuzungun y él estallaba de felicidad. Triste, a la vez, porque la historia del pueblo nación Mapuche, como la de todos los pueblos originarios no es linda. La destrucción hacia los pueblos originarios ha sido y sigue siendo muy aberrante. Un día escuchamos en la radio que hablaban de la Lof Quemquemtreu, y llamaban a acercarse a la Fiscalía. Fue en la primera represión. A partir de ese momento, nunca dejamos de acompañar. Nuestro compromiso con nuestra reconstrucción del ser mapuche se volvió real. Eso para nosotros era muy importante. Mi compañero, weichafe Elías Canicol Garay Iem, estaba orgulloso de ser mapuche, amaba ser mapuche, amaba a esta mapu. Hizo todo lo que hizo por el resguardo de esta mapu. Más de una vez en nuestra intimidad tuvimos charlas de lo que podía llegar a suceder, y su frase era siempre “prefiero morirme luchando que de viejo”. Así terminó siendo.

¿Qué sería para vos lograr justicia por Elías?

Considero que se haría justicia por Elías, cuando los asesinos tengan una condena firme, que paguen por el asesinato de mi compañero, el weichafe Elías Garay, cuando los responsables políticos, fiscales, jueces, que deberían velar por los derechos de los pueblos originarios, que deberían haber garantizado el derecho a la vida de mi compañero y no lo hicieron, estén dentro de ese proceso de condena. Se haría justicia cuando sean juzgados Rocco y los efectivos de las fuerzas represivas, que son responsables directos, porque contribuyeron para que mi compañero Elías esté muerto. Se va a hacer justicia cuando desmilitaricen el territorio, y se anule el pedido de desalojo a la Lof Quemquemtreu. Mi compañero dio su vida para que reconozcan el derecho que tenemos sobre los territorios de nuestros ancestros, como es la lof Quemquemtrew, la lof Carrelaufquen, la lof Cayunao, todas las comunidades que están en conflicto en la Patagonia mapuche tehuelche.