Excursionistas, ritmo de ascenso

¡Muevan esos pies!

Excursionistas es ideal para que suene al volver del trabajo, cuando viajas en un vagón a punto de explotar y buscas deseos por un escape de la realidad. ¡Sorpresa! Excursionistas habla de la realidad y las realidades de una sociedad convulsionada y presurosa. Lo hacen desde una mirada sensible y cruda, poética e inmediata. La lírica de sus canciones está acompañada por melodías urgentes de guitarras rabiosas, teclados que invitan de inmediato a hacer palma palma y la percusión que marca el ritmo justo para mover la patita.

Blues, rock, punk, garage. Todo emerge en “La sangre en el ojo”, su segundo disco larga duración, que además de temas propios incluye covers que no pasan desapercibidos: Reina Morena, de Gualicho turbio, y las versiones en español de Solo el señor lo sabe bien, de Beck y Gloria de la gran Patti Smith. Grandes lujos de este trío que da pelea en el ascenso de la escena under de Buenos Aires y que se recomienda ver en vivo, al menos, una vez. El composé de la puesta en escena y su catártica performance sobre el escenario, envuelve nuestro cuerpo y lo hace levitar de tal manera que nos encontramos bailando, casi, sin darnos cuenta.

Por Macarena Martínez y Oscar De la Vega / Fotos: Lucia Vite, Sofía LZN, Dani Kala y Diego Homez

La banda nace a fines del 2013 y desde ese momento no ha tenido descanso: llevan grabados tres EPs y, con este lanzamiento, dos discos larga duración. Han tocado a lo largo de toda la capital y también del conurbano, generando vínculos y amistades entre bandas de diversos géneros y posicionándose en la tabla como uno de los grupos punteros de la escena independiente local. Este año, además de girar y grabar el disco, compartieron escenario con el humorista Guille Aquino y elenco, abriendo las funciones de “Antisocial” en el teatro El Nacional, y también se los ha visto en solidaridad con lxs trabajadorxs de Kimberly Clark tocando en un festival a beneficio en la planta de Bernal. Imprescindibles y todo terreno, el material de Los Excursio se encuentra disponible en todas las plataformas digitales además de las ediciones en cd y vinilo, el revival del siglo XXI.

Es en el marco de la presentación oficial de “La sangre en el ojo”, este Sábado 14 en Vuela el Pez (¡gratis!), conversamos con ellxs sobre la autogestión, la escena y otras yerbas.

¿En qué contexto nace Excursionistas?

Excursionistas nace en 2013 pero es recién con la incorporación de Santi en 2015 que la banda toma verdadera forma y personalidad, con una identidad más definida y un rumbo más claro. Si bien ya incursionábamos en estos géneros (garage, blues, punk), desde que nos constituimos como dúo de guitarra-batería todo se encaminó; y mucho más aún con la llegada de Lupi en teclas y voces. Ciertamente el contexto socio-económico y político siempre nos afectó y no somos ajenxs a lo que sucede.

¿Cómo se organiza una banda como ustedes, autogestionada? (ejes en: fechas, cobrar por show, venta de entradas, crisis económica)

Nos autogestionamos, es cierto, pero contamos con un sello que nos apoya económica y logísticamente. BPM Discos nos editó en 2018 nuestro primer larga duración LE BRUIT DANS TA TETE en vinilo y este nuevo disco, LA SANGRE EN EL OJO, en formato digital; nos ayudan constantemente con las presentaciones, con videos y demás cuestiones. Por lo demás, nos manejamos sólxs, la agenda de la banda la llevamos nosotrxs, el vestuario, las luces, traslados, etc, lo resolvemos fecha a fecha, siempre viendo si hay algún dinero disponible para producir, pero en caso de no haber plata tampoco importa demasiado.

Sobre la reciente aprobación de la ley de cupo femenino en festivales, donde se exige un 30% de participación inclusiva de mujeres, colectivo lgttbi, disidencias, ¿qué opiniones tienen?, ¿ayuda que haya UNA LEY para cumplirlo? ¿qué importancia le dan en fechas que uds organizan? ¿cómo ven la escena en la dinámica de la “marea verde” que combate y defiende sus derechos en todos los frentes? y en ese sentido, con respecto al ambiente machista, ¿que consideran mejor, recuperar los espacios o crear nuevos?

En el último tiempo empezamos a prestarle más atención a la marea verde. Lupi, sin dudas, nos ha abierto los ojos a estas problemáticas y tratamos de participar en fechas que tengan presencia femenina o con diversidad de género. De hecho, nuestro último disco tienen algún eje conceptual sobre este tema y la presentación del disco el sábado 14/12 cuenta con fuerte presencia femenina: Penny Peligro va a estar abriendo, Luci Rollano va a estar pinchando vinilos y Marina Rodríguez y Yanel Luengo van a estar foteando. Tampoco es que levantamos banderas porque nuestro foco siempre está en la parte del espectáculo pero son cuestiones que sin dudas nos interpelan, que nos preocupan y que nos llevan a cuestionarnos a nosotrxs mismxs muchas cosas. Seguimos abiertxs a aprender y re-pensarnos todo el tiempo.

En esta etapa atravesada por el trap y el rap entre la mayoría de lxs jóvenes, ¿escuchan algo de eso? ¿Es posible que Excursionistas llegue a ese público? ¿harían alguna colaboración con otrx artista de ese palo?

Actualmente estamos colaborando y tenemos pensado hacer algún split o algo así con Killato The Jason, un muchacho muy joven que viene desde Misiones y que es la gran promesa del trap. Killato tiene un talento enorme para improvisar y se acopló súper bien a nuestra propuesta y nos llevamos bárbaro así que tenemos muchos proyectos con él. Así que sí, el trap nos interesa muchísimo y estamos convencidxs que es la música urbana que mejor representa a lxs chicxs hoy en día, mucho más que el rock, sin dudas.

¿Qué bandas/ artistas/ discos escucharon o gastaron al punto de considerarlos como influencia para ser ustedes la banda que son?

En lo personal yo escucho mucho punk rock y garage y sus vertientes, Santi y Lupi son más amplixs y se meten con otros géneros, eso hace que no nos encasillemos y podamos jugar y expandir nuestro sonido. Podemos ir desde The Sonics y The Kinks hasta Beastie Boys, WOS y Miles Davies o James Brown.

La escena independiente y autogestiva en el 2019, consideran que ¿sigue intacta, está más dinámica que nunca o es el público/ espectadores que no van en busca de nuevas bandas? ¿Se suele usar excusas a veces para quedarse en lo “mainstream”?

Este 2019 nos encuentra en el último año del macrismo más duro, en todos los sentidos posibles: han destruido al país económica y culturalmente. El hecho de tener poca plata para destinar al ocio y de que los canales de difusión estén cada vez más dirigidos hacia el mainstream y cada vez menos a los movimientos emergentes influye e impacta directamente en la escena. Muchas bandas se han separado en el último año, ya sea por falta de perspectiva o proyección o porque se dificulta cada vez más sostener un proyecto artístico que es poco redituable. Veremos qué nos depara el futuro, mientras tanto seguiremos aguantando.

La sangre en el Ojo, ¿de qué va el disco?, ¿cómo fue el proceso de composición y grabación?

LA SANGRE EN EL OJO fue grabado en dos semanas y mezclado en otras dos. A diferencia de nuestro disco anterior que nos llevó nueve meses de trabajo. Es un disco urgente que habla sobre ciertos movimientos emergentes (de mujeres, pueblos originarios, minorías y no tanto) que buscan hacerse visible y que cargan con una opresión histórica. Nuestra idea era crear una ópera rock con una protagonista femenina que contara las vicisitudes cotidianas que debe enfrentar una mujer hoy en día y que finalmente desafiara las convenciones y se rebelara liderando un movimiento insurgente. Por suerte nos bajamos a tiempo de esa cosa pretenciosa pero quedaron varias canciones que tratan de esto y esperamos que la gente perciba ese espíritu.

Definamos Excursionistas en vivo.

Excursionistas en vivo es una bomba de tiempo, una performance esquizoide de rocanrol, una puesta en escena con todos los clichés del rock y su costado más pomposo y ridículo. También es una catarsis colectiva, una invitación al desenfreno y una sorpresa constante. Nos gusta actuar y tocar a volumen fuerte. Y nos encanta ver a la gente reir y bailar.

Excursionistas presenta oficialmente su segundo disco larga duración La sangre en el ojo este sábado 14 de Diciembre en Vuela el Pez, Córdoba 4379 CABA, a partir de las 21:00 hs. Invitada especial: Penny Peligro. Entrada completamente GRATIS.