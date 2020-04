La pandemia desde el pie: en la calle no hay cuarentena

La pandemia y el aislamiento no impactan uniformemente en todo el territorio nacional. Los barrios, esos lugares donde el Estado está ausente para satisfacer necesidades y presente para reprimir a sus habitantes, tienen sus lógicas propias. Y cada barrio en particular, su propia historia. Hoy, desde el barrio de Constitución y las calles de Lomas y Lanús.

Por Jonatan Zain, desde Lomas y Lanús / Foto Juan Noy

Desde el Colectivo de organizaciones que conformamos el Censo Popular de Personas en Situación de Calle en Lomas y Lanús intensificamos nuestro reclamo por la ausencia del Estado que aminore la alta exposición al COVID-19 de las personas que están en situación de calle. Tal como relevamos el año pasado, son un poco más de 1000 personas las que se encuentran en situación de calle en ambos municipios, de los cuales más de la mitad son niñas y niños.

Frente a nuestro reclamo habilitaron un lugar, que es uno de los clubes que ya se había puesto a disposición del municipio, pero no cubren a la totalidad de las personas y tampoco proveen insumos mínimos. Nos piden a las organizaciones que aportemos personal voluntario para hospedarse en el espacio lo que dure la cuarentena.

El Club Temperley lo abren para alojar a algunas personas. Sacaron foto y difundieron como en campaña pero solo son algunas personas. En la calle no hay cuarentena, por eso exigimos aislamiento asistido para las personas en situación de calle pero solo nos responden con algunas plazas.

En Lanús, las organizaciones que repartian viandas se bajaron casi todas, estamos organizando con un par que cocinan y con unos amigos salimos a hacer la repartija porque ya la gente se está cagando de hambre. Ayer fuimos con un amigo repartiendo lo que había cocinado un grupo, había como 50 o 60 personas. El municipio está pasando repartiendo las vianditas y pasan no por la estación sino por algunos puntos fijos fuera de la estación.

En Lomas, el intendente Martin Insaurralde argumenta que no tiene recursos para sostener el personal que trabaje durante la cuarentena.

Lanús brilla por su ausencia. En cuanto al contacto municipal, en Lanús presentamos la misma propuesta que en Lomas, y quedó relegada en relación a otros temas. Ni con el oficialismo ni la oposición parece que tenemos llegada, en cuanto pase algo acá va a haber un problemón, hay un abandono total. Estamos investigando si hay algún recurso legal pero aún no lo encontramos.

Nuestro reclamo es la presencia del Estado, que se haga cargo. Nosotros no somos los protagonistas, sino los testigos de este abandono. Pero no queremos quedarnos como meros testigos, hay que hacer algo y para eso se necesita de todxs y cada unx, desde donde pueda. Nosotrxs nos organizamos y tejemos redes y cada nodo suma esté donde esté.

En relación a la presencia de las fuerzas de seguridad en las calles lo que pasa es que molestan bastante a los pibes que están en situaciones de consumo y ahora eso se puso peor. Los corren de un lado para el otro y eso hace que cuando te querés acercar para ayudar te contesten mal, cosa que antes no pasaba.

Noemí, del barrio de Constitución y militante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL)

En mi barrio veo baste exigencia policial para con la gente. Y después el tema de los alimentos que le exigimos al Gobierno de la Ciudad están dando respuesta, aunque cada vez se necesitan más alimentos para todas las familias y estamos sosteniendo el comedor los trabajadores y trabajadoras voluntariamente.

Sobre estos problemas, están las y los compañeros que trabajan en los comedores y quienes lo hacemos por solidaridad porque las organizaciones ponemos el cuerpo y el pecho a esta situación para salir adelante y si nos ayudamos entre los trabajadores esta crisis económica se profundiza y el gobierno está dando respuesta limitadas.

Hay miles de familias en todos el país que además no pueden cumplir con la cuarentena porque si no salen a trabajar no le entra ni un pesos en la casa. Muchos viven en la villa en condiciones precarias y la cuarentena la hacen 6 personas en una pieza y es imposible cumplir.

En este contexto, la ayuda económica no nos llega y es importante que pongan los sectores más ricos de este país y que nos paguen a los trabajadores.