Los Chikos de Maíz: “Ojalá sea el comienzo de un cambio en Colombia”

Los Chikos del Maíz, conocidos por su rap político y sus fuertes críticas hacia la monarquía, hablan un poco sobre la actual coyuntura que se vive en España y, además, en Colombia.

Por Sasha Yumbila Paz/ Fotos Alfred Boluda

Por un lado, por la condena que sufre Pablo Hasél en España por hacer fuertes críticas a Juan Carlos I y a varios sectores políticos de mencionado país que, entre otras cosas, ponen en juego la libertad de expresión y la poca garantía que tienen los artistas españoles que están encausados en líneas políticas contrarias a la imperante. Por otro lado, por la fuerte tensión social que vive Colombia en este momento de la que ellos no se han desentendido y la han seguido desde la medida de sus medios. Asimismo, cuentan un poco sobre detalles de su agrupación, su nuevo EP ‘David Simon’ y el profesionalismo que han venido adquiriendo con el pasar de los años.

Sasha Yumbila Paz (S.Y): ¿Cómo llegaron a conformar la agrupación Los Chikos del Maíz?

Toni el Sucio (T.M): Teníamos otros proyectos musicales que ya estaban llegando a su fin, nos conocíamos, nos gustaba lo que hacía el otro con su música, teníamos una ideología compartida y decidimos juntarnos y hacer una maqueta y ver cómo funcionaba. Y aquí seguimos, 16 años después.

S.Y: Dentro de las características que hacen algunos “expertos” en música definen que ustedes hacen Rap político ¿creen que es acertada esa afirmación? y si es así, ¿por qué hacer rap político?

T.M: Creo que todo el rap es político de alguna forma. Incluso el más banal. Cuando hay un conflicto social como el actual, no posicionarse, no denunciar las injusticas y la desigualdad, es estar del lado del poder. Nosotros hacemos rap, sin más etiquetas, pero nos caracterizamos por unas letras muy marcadas por la política, la denuncia y con una clara ideología.

Hacer este tipo de letras tampoco nació de una idea previa ni es una imposición, sino que es el reflejo de nuestro pensamiento y de nuestra manera de entender la música y el rap. Intentamos ser fieles a nuestras ideas y escribimos de la manera que más natural nos sale.

S.Y: ¿Alguna anécdota en especial de este último trabajo EP David Simon, teniendo en cuenta que se hace en época de Coronavirus?

T.M: Ha sido un trabajo que, pese a ser de corta duración, ha sido muy largo de crear. Escribimos las letras en el más duro confinamiento que hubo en el Estado español, en marzo y abril de 2020, pero la grabación se alargó. Tanto por las restricciones como por la situación sanitaria, el riesgo de contagio y, cómo no, porque no sabías si valía la pena sacar música sin poder ni siquiera presentarla.

Además, nosotros nos hemos tomado muy en serio las recomendaciones para no pillar el virus. No somos ya tan jóvenes, tenemos familiares en edad de riesgo y había que tomar medidas. Ha sido un proceso que se ha llevado a cabo más a través de internet que en persona y es una lástima, pero nos apetecía dejar algo de legado musical en estos tiempos raros.

S.Y: ¿Por qué titular su nuevo EP con el nombre de David Simon?

T.M: Siempre nos ha gustado dar nombre al disco y generar una atmósfera musical y un discurso alrededor de él. Además, el cine o, en este caso, las series, siempre han estado presente en nuestras letras y en muchos títulos de canciones o discos. En este caso, elegimos el nombre del escritor y productor David Simon por admiración hacia sus trabajos. Sus series son de las mejores que se han realizado y queríamos hacerle un pequeño homenaje.

S.Y: ¿En qué se diferencia el proyecto musical de los Chikos del Maíz de hace 15 años a los de la actualidad?

T.M: Sobre todo en la profesionalidad, pero también en la exigencia, la propia y la de los demás. Conforme creces y tienes más seguidores, también tienes acceso a mejores estudios, a mejores productores, más tiempo para hacer canciones, ya que puedes dedicarte exclusivamente a esto. Pero, a su vez, también la exigencia y el vértigo es mayor.

También hemos mejorado mucho a la hora de escribir, a la hora de rapear y de hacer y escoger instrumentales. La experiencia se nota mucho con el paso de los años. Mantenemos el mismo espíritu, en mi opinión, pero la edad da paso a unas letras más reflexivas, a unas letras más metafóricas en algunos casos, pero creo que mantienen la misma denuncia y “mala baba” que hace 15 años.

S.Y: ¿Qué está haciendo la sociedad y las comunidades del arte para que no exista en su país censura y criminalidad a la libertad de expresión como se presentó en el caso de Pablo Hásel?

T.M: En el momento de la detención hubo un movimiento de apoyo muy grande en todas o casi todas las ciudades principales del Estado. Y todavía sigue habiendo algunas concentraciones y acciones para denunciar el caso de Hásel, Valtonyc u otros similares. Lo malo que el foco mediático ya está a otras cosas y parece que todo cae en el olvido. En el momento de su entrada en prisión parecía que se iba a impulsar la modificación de la ley para no penar la libertad de expresión y un indulto para Pablo, pero parece que una vez no se habla de ello en los medios se olvida. Los movimientos por su libertad siguen, otros juicios también y esperemos que no caiga en el olvido y sirva para algo. Al menos para que sea el último que sufra en sus carnes la injusticia de la cárcel por opinar.

S.Y: Llama la atención que en su página web han creado un espacio denominado ‘Debate’, no todos los grupos musicales que hacen contenido político abren el espacio para la discusión y el análisis, ¿qué buscan ustedes con mantener ese espacio?

T.M: Es cierto que creamos ese espacio en la web para los distintos artículos o entrevistas que hacemos a nivel personal, ya que ejercemos como periodistas. Lo malo es que la página la gestiona un tercero que tiene otros trabajos, ya que nuestros conocimientos en ese terreno son escasos, y no la podemos actualizar lo que nos gustaría.

Ya desde las primeras canciones, sobre todo Nega, hemos sido muy activos en prensa y nos gusta llevar nuestro discurso a otros terrenos distintos al de la música. Nos gusta comunicar, crear debate, tomar posición en determinados temas y el periodismo es un espacio muy interesante para ello. Ojalá pudiéramos hacer más y tener más actualizada la página web, pero no nos llega el tiempo para todo y la música es lo primero.

S.Y: Uno de los temas del EP David Simon ‘no es país para viejo’ ha sido muy sonado en las manifestaciones del Paro Nacional de Colombia, ¿cómo ven ustedes que su música acompañe el descontento social de las mayorías en Colombia?

T.M: Es todo un orgullo sonar allá. Siempre que hemos tocado en Colombia el trato ha sido excelente y hemos podido participar en actos políticos importantes y emotivos. Es una lástima que acá llegue la información muy distorsionada. Por suerte, mantenemos contacto con camaradas colombianos que nos informan de cómo está todo. Pero en España, si no es Venezuela, no informan de nada y menos aún con veracidad. Es terrible lo que está pasando, los asesinatos por parte de la Policía, pero también el silencio internacional y la complicidad de Occidente. Ojalá sea el comienzo de un cambio político en el país, que Colombia hace tiempo que lo está peleando y lo necesita.

S.Y: Sobre la producción audiovisual ¿cuáles son los detalles que más tienen en cuenta, para que el receptor no se pierda entre el contenido visual y la letra de la canción?

T.M: Es un debate interesante. Actualmente, parece muy difícil sacar una canción sin videoclip. La dictadura de la imagen que se dice. Muchas veces no sabes muy bien qué plantear a la hora del audiovisual para que resulte impactante y acorde a la letra. Además, por experiencia, nos funcionan mejor los vídeos en los que salimos rapeando que otros que tenemos más artísticos o conceptuales. Siempre que sacamos un clip tenemos muchas dudas, porque sabemos que es una herramienta necesaria, pero entendemos que lo principal es la fuerza de la canción. Tratamos de que sea acorde a la música y tenga potencia visual, porque a través de la imagen también se puede construir un discurso político.

S.Y: ¿Creen que en algún momento volverá Riot Propaganda?

T.M: Cuando terminó en 2018 te hubiera dicho que no, que era un proyecto agotado y acotado a determinados años. Pero ahora no sabría decir un no rotundo. Creo que todos disfrutamos mucho de ese grupo, de los conciertos, de la creación… y que con el tiempo lo valoramos más. No sé si volverá, no sé si lo haría con pocos conciertos, gira o nuevo material, pero pienso que tal vez sí nos juntemos pasado un tiempo. Es una opinión completamente personal y tal vez otras personas ya no tengan la mente en ello, pero pienso que tal vez algo se pueda hacer en un futuro.

