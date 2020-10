Luis Arce: “Necesitamos al pueblo en el gobierno”

Más de 30 mil personas participaron del cierre de campaña del MAS- IPSP en el estadio de Sacaba, en Cochabamba, Bolivia. A cuatro días de las elecciones presidenciales, la recuperación de la democracia de los pueblos se vuelve a poner en juego en las urnas.

Por Redacción La Resistencia*

El binomio presidencial del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Luis Arce y David Choquehuanca, cerró campaña en Cochabamba, con un multitudinario acto en el estadio municipal de Sacaba, donde vaticinaron la victoria electoral en primera vuelta por la liberación de Bolivia, sumida en una profunda crisis económica, social y política, tras el golpe de Estado del año pasado propiciado por los partidos neoliberales.

La población cochabambina se congregó en Sacaba, municipio que se pintó de azul con banderas del MAS que flamearon al ritmo de la música, que acompañó el cierre de campaña en esa región donde, en noviembre pasado, se registró una masacre perpetrada por el gobierno de facto de Jeanine Añez, que cobró la vida de 12 personas y una centena de heridos.

“El 18 tenemos el gran desafío y la responsabilidad histórica, especialmente nuestros jóvenes, de recuperar el camino del desarrollo hacia el progreso que solo el MAS puede ofrecer a todo el pueblo boliviano. Este 18 de octubre iremos a votar por la liberación de Bolivia, iremos a ganar las elecciones”, manifestó Arce en un encendido discurso que fue matizado por vítores y aplausos de miles de personas congregadas.

El aspirante a la silla presidencial aseveró que el binomio del pueblo ganará las elecciones generales no por un capricho sino porque es la respuesta a las necesidades de la población, por lo que demandó hacer respetar el voto popular en las urnas para garantizar la victoria en primera vuelta.

Con un contúndete apoyo que retumbó las calles aledañas del estadio municipal de Sacaba, Arce anunció una victoria con más del 50% de los votos porque el pueblo sabe la diferencia entre un gobierno del MAS y de derecha, por lo que –a su juicio- “no se dejará llevar por cantos de sirenas de partidos de derecha que lo único que quieren es defender los intereses de grupos”.

“Con el voto útil no se come, no se da empleos, no se tiene ingresos, no se recupera la educación, no se recupera la salud. El país no necesita a nadie que gobierne desde las redes sociales, poniendo banderitas en el poste (…) nosotros necesitamos al pueblo en el gobierno”, refrendó.

En ese marco, Arce sostuvo que el MAS gobernará para todos bajo la consigna de la “unidad”. “Hemos recuperado derechos para los indígenas y los recursos naturales. Ahora nos queda el camino de la recuperación de la democracia, la patria y de todo el país”, dijo.

Por su parte, el candidato vicepresidencial ratificó que el 18 de octubre, el MAS recuperará la democracia “de manera pacífica, sin violencia, sin enfrentamientos y sin pelearnos entre nosotros”.

“El 18 de octubre vamos a ir, desde muy temprano, a votar con mucha esperanza, sabiendo que la democracia ese día va a ganar, el pueblo va a ganar. Tenemos que recuperar la tranquilidad de los bolivianos, ese día vamos a votar con el corazón”, afirmó.

*original en La Resistencia