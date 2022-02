Nuevas guerras: Claves para entender el conflicto transfronterizo entre Colombia y Venezuela

El actual conflicto transfronterizo entre Colombia y Venezuela expone una reconfiguración del concepto guerra y de las posibles estrategias geopolíticas que se juegan. En esta guerra contemporánea, predominan las operaciones de control territorial más que el enfrentamiento armado donde, a su vez, las redes sociales y los medios de comunicación también disparan, crean enemigos internos, cargan de contenido xenófobo y criminalizan a los pueblos y sus luchas.

Por Danna Urdaneta

El 30 de septiembre de 2021 el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros denunció que la estrategia de la oligarquía de Colombia de infiltrar en Venezuela grupos terroristas armados, narcotraficantes de Colombia conocidos como Tancol [1], pasando la aplanadora del narcotráfico y el terrorismo sobre cualquier grupo al margen de la ley vinculado al conflicto social y armado que tiene origen en Colombia.

La creación de un nuevo enemigo interno y la edición del enemigo estratégico del pueblo venezolano se presta para falsos positivos, una campaña xenófoba y una tentativa de cambio de doctrina militar que nada tiene que ver con el proyecto bolivariano. Las evidencias demuestran que, a partir del anuncio de Nicolás Maduro, cualquier persona de la franja binacional es susceptible de ser señalado como Tancol sin derecho a la defensa.

Estalló la guerra en Arauca el 2 de enero de 2022 entre los mismos paramilitares y la guerrilla que hacen vida en el lado venezolano del río Arauca. El 19 de enero de 2022 explotó un carrobomba en el municipio de Saravena[2], frontera araucana, el departamento más militarizado del país con casi 1 militar por cada 30 habitantes[3], atentado que pretendía masacrar al liderazgo social que se congregaba en el edificio donde hace vida la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra y otras organizaciones sociales.[4]

El atentado se dio poco después que Antonio Medina, jefe del Frente 28, amenazó a la fundación e hizo circular un audio donde afirmó que haría volar incluso los negocios y señaló a las lideresas y líderes sociales como los mandos urbanos del ELN, estigmatizándolos e intentando convertirlos en objetivos militares legítimos de la confrontación. Posteriormente, Antonio Medina asumió la autoría del atentado, el cual destruyó la infraestructura de las cuadras alrededor, asesinó al vigilante de uno de los edificios y generó 5 heridos leves.

Este desbordamiento de la violencia en Arauca también puede alcanzar al estado Apure. Del lado colombiano, las comunidades organizadas buscan una salida dialogada entre los grupos armados para que se respete a la población civil y cumplan el Derecho Internacional Humanitario, ¿por qué del lado venezolano no haríamos lo mismo? Mientras no haya una salida política y dialogada al conflicto que tiene origen en Colombia, tampoco habrá paz en Venezuela.

Evidencias revelan las operaciones de infiltración mercenaria de Estados Unidos contra Venezuela. No con grupos Tancol, sino con infiltración de paramilitares y la usurpación y división de las fuerzas insurgentes en Arauca-Apure que desbordan la violencia y facilitan el despojo de los recursos naturales para la vida.

La frontera entre Arauca y Apure fue la menos problemática para los gobiernos de Nicolás Maduro en términos de desestabilización. En marzo-abril de 2021 estalla la guerra entre el Décimo Frente colombiano y la FANB venezolanas a partir de un bombardeo[5] en la población fronteriza de La Victoria que fue denunciado desde Arauca por el periodista Jesús Humberto Mejía y defensores de derechos humanos ante el inminente desplazamiento[6].

El parte de guerra indica que hubo varios soldados venezolanos muertos en combate y ocho más que fueron prisioneros de guerra liberados gracias a la mediación humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja[7]. Sí, un grupo hoy señalado como paramilitar retuvo a ocho soldados venezolanos en su propio territorio.

Sobre el Décimo Frente se desconoce el parte de guerra oficial de la confrontación. El 10 de enero de 2022 el Comando Central (COCE) del Ejército de Liberación Nacional (ELN) denunció a Arturo Paz como jefe paramilitar del Décimo Frente. El 21 de enero de 2022 las FARC-EP Segunda Marquetalia confirmó la denuncia contra Arturo Paz y Antonio Medina, jefe del Frente 28. En el mismo comunicado confirmaron la muerte del jefe guerrillero Edison Romaña bajo a misma modalidad operativa del Comando contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales (Conat) que asesinó al comandante Jesús Santrich del lado venezolano en la franja binacional de la Sierra de Perijá el 17 de mayo de 2021[8].

¿Qué son los Tancol?

La caracterización de los Tancol es contradictoria. No se le puede dar el mismo tratamiento político-militar a una guerrilla comunista que a los paramilitares o al narcotráfico. No obstante, los hechos a continuación encienden las alertas en torno a la soberanía y la paz con justicia social entre los pueblos:

1) El 10 de enero de 2022 fue asesinado con 27 tiros en su hogar el director de la emisora comunitaria Frontera 92.5 FM, José Urbina, quien además era coordinador del Partido Comunista de Venezuela en el municipio Pedro Camejo del estado Apure.[9] El 13 de noviembre de 2021 denunció que el teniente coronel Ramón Sánchez de la GNB lo amenazó públicamente de muerte en medio de una protesta pacífica a favor de lo que José Urbina calificó como “falsos positivos” contra la comunidad estigmatizada como Tancol.[10] A pesar de la amplia campaña #JusticiaParaJoseUrbina en redes sociales y la solidaridad internacional recibida exigiendo que se encuentren a los culpables, hasta ahora el Fiscal General de la República Tarek William Saab no se ha pronunciado.

2) El autogobierno de la Ciudad Comunal Simón Bolívar en la comunidad de La Gabarra, estado Apure, denunció a través de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ) la llegada de 50 combatientes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a quienes señalaron de ser Tancol.[12] Se declararon en resistencia pacífica y le pidieron a la FANB sacarlos del territorio en vista de los atropellos contra la comunidad y la amenaza contra de la lideresa de la CRBZ Amparo Leal[13], quien convocó a una movilización pacífica en rechazo a la incursión guerrillera.

3) El 13 de enero fueron capturadas 2 mujeres y 4 hombres en un hotel de la frontera del estado Apure, dos hombres de los cuales eran funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.[11] Sin derecho a defensa fueron satanizados frente al país como colaboradores del Décimo Frente de los Tancol. Uno de ellos casi adolescente.

El vacío teórico sobre qué son, quiénes los integran, cuál es su estructura y doctrina permanece alrededor de los Tancol. Ni José Negrón Valera, columnista de Sputnik y magíster en Filosofía de la Guerra por la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, pudo definirlo en su publicación del primero de octubre de 2021 titulada “¿Qué son los Tancol y por qué Maduro prendió las alarmas?”[14].

En la publicación cita a Nicolás Maduro y entrevista a Wilfredo Cañizarez de la Fundación Progresar en la ciudad de Cúcuta, frontera colombiana. Negrón le pregunta a Cañizarez sobre qué puede decir sobre los Tancol denunciados por Nicolás Maduro y el entrevistado se explaya a caracterizar la guerra colombiana y clasificar a los actores armados. Nunca se refiere a ningún actor armado como Tancol.

Aunque es claro que existe una amenaza explícita de la oligarquía colombiana y el gobierno de los Estados Unidos para desestabilizar a Venezuela, no le podemos pedir a los colombianos que nos hagan la tarea y nos aclaren quiénes y cómo son los enemigos internos que el gobierno venezolano señala.

La pregunta sería: ¿Si el ELN es un grupo Tancol eso quiere decir que Cuba es un Estado protector del narcotráfico, el terrorismo y los Tancol al no entregar a la delegación de paz del ELN[15] al gobierno de Iván Duque, quien le exigió a Cuba que los extraditara[16] y por quienes Estados Unidos ofrece hasta 10 millones de dólares por la captura de sus líderes?

Operación Escudo Bolivariano contra el ELN

Bajo el rótulo de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico o los Tancol el Comando Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb) movilizó su artillería a la frontera llanera con la operación Escudo Bolivariano, al parecer, ya no para combatir las agresiones imperialistas y a la oligarquía colombiana sino para combatir a bolivarianos y comunistas de la Colombia que se alzó en armas. Esta vez se defiende la soberanía venezolana del ELN, la guerrilla comunista más grande y antigua de América Latina después de la desmovilización de las antiguas FARC-EP.

Cronología de acciones del Ceofanb contra los Tancol

Fecha Acciones Grupos 14/10/2021 -Ataques al Sistema Eléctrico Nacional -Asignación de 560 unidades de defensa contra los Tancol Sin especificar 21/11/2021 Incautación de arsenal Sin especificar 16/12/2021 Despliegue transfronterizo Sin especificar 17/12/2021 -Incautación de más de 10 kg de cocaína en una bombona de gas en Portuguesa -2 capturas Sin especificar 19/12/2021 Destrucción de 55 aeronaves Tancol hasta la fecha Narcotraficantes sin especificar 21/12/2021 Incautación de 250 kg de presunta cocaína Narcotraficantes sin especificar 20/12/2021 Incautación de 45.136,932 kg de droga Narcotraficantes sin especificar 06/01/2022 Despliegue transfronterizo y captura de dos Tancol Sin especificar 13/01/2022 Captura de 6 colaboradores de Tancol (2 eran PNB) Décimo Frente 18/01/2022 Incautación de 1000 litros de gasolina de los Tancol Sin especificar 16/01/2022 -Incursión del ELN en La Gabarra-Apure -Movilización de tropas y arsenal a la frontera 50 combatientes ELN 23/01/2022 Captura de 13 sujetos por saboteo a torres eléctricas y poliductos en Guyana Sin especificar

En la información oficial difundida por la cuenta de Twitter del general de división Domingo Hernández Lárez, jefe del Ceofanb, no aporta más datos sobre el proceso. Así como no hay información sobre los 50 combatientes del ELN que estuvieron en La Gabarra. ¿Murieron en combate, fueron capturados como prisioneros de guerra o simplemente no fueron ubicados por el Ceofanb?[17]

Mientras la operación Escudo Bolivariano está en la frontera llanera, el jefe paramilitar Ernesto del Décimo Frente da una entrevista del lado venezolano del río Arauca a la reconocida fascista Salud Hernández-Mora de la Revista Semana.[18]

Nuevas guerras y operaciones de guerra híbrida contra Venezuela

Las nuevas guerras pueden explicar el conflicto transfronterizo como una dimensión de la nueva modalidad de enfrentamiento en la guerra de baja intensidad que vivimos en Venezuela y las múltiples guerras que se viven en Colombia. Los conflictos de nuevo tipo, nuevas guerras o conflictos armados contemporáneos son conceptos abiertos y dinámicos y tienen al desbordamiento de la violencia y el uso de las nuevas tecnologías y comunicaciones como una de sus principales características. En estos conflictos se afianzan más las identidades culturales que las identidades políticas, así como se afianzan en la mundialización de las redes sociales y la llamada democratización de la violencia.

Las guerras contemporáneas son de carácter interno y regional debido al carácter transfronterizo de sus actores frente al pauperización institucional que garantiza un control territorial efectivo. En estas guerras contemporáneas predominan las operaciones de control territorial más que combates y enfrentamientos armados. Al mismo tiempo, las solidaridades no ideológicas (étnicas, culturales, religiosas, territoriales) son el motor de las movilizaciones colectivas.

Las nuevas guerras están transversalizadas por guerras interestatales e interimperialistas, guerras revolucionarias o de resistencia y movimientos de liberación nacional. Este nuevo carácter de la confrontación genera nuevas resistencias, de carácter pacífico y civil con un indispensable componente mediático e internacional como redes de apoyo. Cualquier parecido con la realidad colombo-venezolana, sus gobiernos y oposiciones es pura coincidencia.

Sobre la dinámica transfronteriza José Negrón Valera recordó en su artículo para Sputnik lo que es un secreto a voces desde la cuarta república “La Zona Temporalmente Autónoma: el plan del Pentágono para la frontera colombo-venezolana” (2019). Esta naturaleza del territorio fronterizo no solo es un plan del Pentágono, sino que este plan se nutre de la ausencia del Estado venezolano, lo cual es una política que hoy tiene escandalosas consecuencias: en la frontera venezolana no hay límites del poder y la autoridad tiene sus grises, de modo que la línea fronteriza queda delimitada por sus habitantes y no por los tratados internacionales.

Afirma Negrón Valera (2019) sobre la identidad social fronteriza: “simplemente se sienten como ‘gente de frontera’ con posibilidades de ser y pensar de acuerdo a lógicas mucho menos dicotómicas que las que les impone la nacionalidad en uno u otro lado del territorio”[19]. En estas zonas temporalmente autónomas surgen nuevas éticas y los territorios ya no se rigen por las constituciones sino por la necesidad de sobrevivir.

Esta mirada sobre el conflicto regional revaloriza y resitúa el asesinato del comunicador popular y dirigente comunista José Urbina en medio de un clima electoral: en las nuevas guerras para el Pentágono tiene más importancia eliminar a un especialista en contra información, propaganda y guerra psicológica de resistencia que la de un combatiente armado fácilmente reemplazable.

Aunque Nicolás Maduro afirmó que los Tancol no son guerrilleros ni paramilitares, sino que son irregulares colombianos (es decir, todos y ninguno), la denuncia del presidente sobre la infiltración en territorio venezolano tiene asidero en el comunicado del 10 de enero de 2022 del COCE-ELN y la denuncia de las FARC-EP Segunda Marquetalia el 22 de enero de 2022.

Este ejercicio de violencia epistémica del mandatario venezolano contra la insurgencia tiene su correlato en la operación de guerra híbrida del Estado colombiano: el lanzamiento del Comando contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales (febrero, 2021)[20] para perseguir al liderazgo guerrillero que haga presencia en Venezuela y a su vez para borrar de los territorios cualquier resistencia política y social contra el modelo extractivista[21].

Este ejército popular del ELN está enfrentado a muerte contra el gobierno de Iván Duque en vista de la suspensión de la mesa de diálogos de La Habana (enero, 2018)[22] y al mismo tiempo combate a los señalados paramilitares del Décimo Frente y el Frente 28 en Arauca.

El COCE-ELN denunció que estas unidades han usurpado las siglas de las FARC-EP y trabajan con el Ejército Nacional de Colombia y los Estados Unidos en operaciones de guerra híbrida a lo largo del río binacional Arauca. Es decir, son paramilitares que usan las siglas y el discurso guerrillero para la guerra sucia que cumpla el objetivo de exterminar todo proceso social en la región y desestabilizar a Venezuela, por lo tanto, no sería apropiado seguirles llamando disidencias de las FARC-EP o guerrillas. La dirección del ELN afirma:

Esta Operación de Guerra Híbrida es conducida desde la Base de las Fuerzas Especiales de la Infantería de Marina localizada en Arauquita, que a su vez es la sede de una de las Brigadas de Fuerzas de Asistencia de Seguridad (SFAB, por su sigla en inglés), integradas por oficiales norteamericanos ejecutores del Plan de asesoría militar que desarrolla el Gobierno de Estados Unidos con el régimen colombiano”.[23]

Más adelante, las FARC-EP harían lo propio con el comunicado “A los araucanos”: “La misión es desestabilizar al gobierno bolivariano de Venezuela y asesinar a mandos de la insurgencia colombiana”, condenando todas las acciones del Décimo Frente contra la FANB y la población civil de ambos países y culpándolos de trabajar con mercenarios del Comando contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales que asesinó a Edison Romaña. No dicen explícitamente que fue en suelo venezolano, pero tampoco lo niegan.

Denuncian que: “el ejército ha creado una nueva base militar con presencia estadounidense en Arauquita, cuya misión es proteger y apoyar a Arturo y a los mercenarios que actúan en territorio venezolano”[24]. Llama la atención que en el comunicado señalan a los jefes paramilitares del Décimo Frente y del Frente 28, más no a las bases guerrilleras que sueñan con una Colombia nueva, a quienes convocan a desertarse por ser engañados por estos jefes infiltrados.

De los combates en Arauca iniciando el año el ELN tomó como prisionero de guerra Miguel “Rasguño”, un antiguo combatiente de las FARC-EP y mando medio del Décimo Frente, quien confirmó el 5 de enero de 2022 en video[25] lo que las insurgencias denunciaron contra esta estructura. Aunque el video fue difundido en el medio Las chivas del llano el 5 de enero de 2022, fue originalmente publicado en la página de Facebook del Frente de Guerra Oriental del ELN bajo el nombre “Manuel Vázquez Castaño” en la red social. Allí publicaron un video de Rasguño desmintiendo que hayan asesinado a su familia y otro condenando el atentado con carrobomba en Saravena.

Un video que fue conocido por su divulgación en El Colombiano fue publicado originalmente en la misma página de Facebook “Manuel Vázquez Castaño”. Maximiliano García, otro combatiente del Décimo Frente que desertó de sus filas al descubrir los nexos de sus comandantes con inteligencia militar colombiana y la creación de una nueva base militar en Arauquita donde les desembarca intendencia militar en La Esmeralda al Décimo Frente.

Maximiliano García fue testigo de cómo Arturo Paz dirigió una operación con 26 mercenarios (2 de los cuales fueron gringos) que asesinó a Edinson Romaña y pretendió asesinar al paisa Óscar Montero de las FARC-EP Segunda Marquetalia. Denunció que recibieron instrucciones de que en algún momento les iba a tocar asesinar a presidentes de Juntas de Acción Comunal del lado colombiano para culpar al ELN, así como asesinar a líderes de consejos comunales para culpar al gobierno venezolano[26].

¿Narcotráfico, terrorismo, Tancol o guerra de liberación nacional?

Aupar una salida militar desde los Estados bajo la doctrina de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo o los Tancol constituye un grave negacionismo del conflicto social y armado en la región como expresión de la lucha de clases y de la histórica guerra de liberación nacional del pueblo colombiano. Mientras se alimenta la xenofobia en Venezuela la clase dominante opera en unidad contrainsurgente contra los alzados en armas y contra el chavismo sin distinguir matices. Ya el presidente de Ecuador Guillermo Lasso ofreció sus buenos oficios en materia de seguridad a Iván Duque para combatir el terrorismo[27].

Sin duda, el negacionismo implícito en la afirmación “la guerra es de Colombia” contribuye a más desplazamientos de ambos lados de la frontera, revictimización masiva, escalamiento de las hostilidades y prolongación de la guerra. Llamar a la guerra por su nombre y hacer cumplir el Derecho Internacional Humanitario ayudaría a crear protocolos para la vida, desescalar el conflicto en territorio venezolano con un cese de fuegos y hostilidades, así como otras medidas humanitarias que protejan a la población civil y eviten más derramamiento de sangre y falsos positivos.

La presencia de 50 guerrilleros del ELN denunciados en La Gabarra, estado Apure, se da en medio del escalamiento de la guerra en los municipios fronterizos de Colombia que ya cobra decenas de muertos, varios líderes sociales asesinados, 50 desaparecidos, miles de desplazados y un atentado con carrobomba sin precedentes.

El 19 de enero de 2022 en Saravena, Arauca, un carrobomba pretendió masacrar a 50 dirigentes sociales reunidos, perseguidos y amenazados de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra. La explosión costó 1 muerto, varios heridos y daños invaluables a la infraestructura del edificio de múltiples organizaciones sociales, así como a locales comerciales y viviendas del sector.

En medio de esto, sería un grave daño a la paz que en Venezuela nos apropiemos del discurso de la oligarquía colombiana que estigmatiza a la oposición de terrorista y narcotraficante para desconocer la guerra de liberación nacional de un sector del país enfrentado a la clase dominante.

Esta doctrina de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en ambos lados desconoce la conflictividad social, los reclamos del campesinado por la tierra y la lucha social de un pueblo cada vez más pobre que, del lado colombiano, todos los días arriesga su vida y la de sus familias expuestas al genocidio, las masacres, los desplazamientos y las revictimizaciones.

¿Qué pasó con el acompañamiento diplomático de Venezuela a la paz de Colombia?

En el discurso de la dirección política-militar del país bolivariano parece que quedó desplazado el rol de Venezuela como mediador y principal acompañante de los procesos de paz. El general de división Domingo Hernández Lárez, comandante en jefe del Ceofanb, dirige la operación Escudo Bolivariano en esta nueva etapa para “extirpar” a los Tancol.

En el teatro de operaciones venezolano se gesta una política xenófoba y contrainsurgente muy peligrosa. Este discurso es replicado en el campo popular por la coordinación nacional de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, quienes han emprendido la campaña: “NO FARC-EP / NO ELN” omitiendo que las acciones del Décimo Frente fueron denunciadas y rechazadas por las FARC-EP Segunda Marquetalia y el ELN como acciones mercenarias que dirige el Estado colombiano y los Estados Unidos como parte del plan desestabilizador contra el país bolivariano. En Colombia sólo el uribismo convocó una gran movilización el 4 de febrero de 2008 bajo la misma consigna “No más FARC”.

En esta campaña también omiten la perfidia contra el Acuerdo de Paz de La Habana (2016), así como la necesidad de reactivar la mesa de diálogos con el ELN liderado por Antonio García y su jefe de la delegación de paz Pablo Beltrán, así como la necesidad de abrir un nuevo proceso de paz con las FARC-EP Segunda Marquetalia liderada por Iván Márquez.

La población fronteriza venezolana (de forma directa e indirecta) es víctima y parte del conflicto. El presidente Nicolás Maduro y la FANB en su obligación soberana tienen el deber de no abandonar la política de paz entre los pueblos sin olvidar quiénes han sido los enemigos estratégicos del pueblo venezolano.

