Tik tok, tik tok, tik tok: ¿Nueva herramienta del poder o bomba de tiempo?

Tik Tok fue prohibido en India, en Estados Unidos y parece que el comité de censura de Australia y Hong Kong lo tienen en carpeta. Pero…. ¿Qué es Tik Tok?

Por Ramiro Garzaniti

Arranquemos con una divertida anécdota: el 20 de Junio, en Tulsa, Oklahoma, Donald Trump realizo su primer acto de campaña de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. El estadio estaba semi-vacio. ¿Qué paso? Lo siguiente…. El estadio era enorme, a la medida del ego de Donald, por lo que se regalaban entradas para ir a ver al empresario de la construcción. Se prepararon para recibir a más de 100.000 personas, para lo cual tuvieron que armar escenarios extras a las afueras del estadio. Iba a ser el Woodstock del Neoliberalismo Imperial. Solo asistieron 6.116 republicanos. Y todo gracias a Mari Jo Laupp, una usuario/creadora de Tik Tok, a quien propongo se le entregue el Premio Rosa Parks de Oro 2020. Mari propuso desde su cuenta en Tik Tok que pidan esas entradas gratis y luego no vayan. Esto tuvo un doble efecto, en un primer momento los organizadores del evento pensaron que iba a acudir mucha más gente de la que creían lo que los llevo a armar escenarios extras como se dijo previamente y luego, el estadio semi vacío. Insisto, besos desde aquí para Mari Jo. El conflicto Tik Tok vs. Donald ahora era personal.

Este evento puso aún más en agenda el tema Tik Tok. Vayamos al final y luego volvamos al principio. Tik Tok fue prohibido en India, en Estados Unidos y parece que el comité de censura de Australia y Hong Kong lo tienen en carpeta. Pero…. ¿Qué es Tik Tok?

Tik Tok es una red social, si se quiere, podríamos decir, del estilo Instagram (de la empresa Facebook). Este dato es importante. Para realizar la nota que están leyendo me bajé la aplicación. Debo decir: súper intuitiva, cualquiera podría usarla muy rápidamente y, si te gustan los GIFS y videítos cortos cómicos, muy entretenida. Es la segunda aplicación más bajada desde los IPhone (de la empresa Apple) y tiene más de 1000 millones de descargas en Google Play para Android. El 20% de los usuarios tienen menos de 19 años y 32% de los usuarios tienen entre 20 y 24 años. Como vemos es una aplicación para jóvenes, podríamos decir usando la clasificación de moda: centennials. Hasta acá, todo bien para el sistema capitalista de mercado.

El problema es el siguiente. Recomiendo, para seguir leyendo la nota de forma interactiva, ponerle play a esta música que les dejo como hipervínculo. Tik Tok es una empresa manejada por el Gobierno Comunista Chino. ¿Cómo es eso? Bueno, básicamente, desde los años 80 y a partir del eslogan popularizado por el presidente chino Deng Xiaoping: “no importa que el gato sea blanco o el gato negro, lo importante es que atrape al ratón”, China empieza a implementar un “comunismo de mercado”, dando lugar a la iniciativa privada pero siempre, siempre, con el Estado y el Partido Comunista sentados en las mesas directivas y manejando los hilos que consideren importantes para el desarrollo nacional. Y así tenemos a Tencent (dueña de We Chat, QQmusic, aliada de Spotify, entre otras empresas) y ByteDance, la dueña de Tik Tok. Tencent está valuada en 75 mil millones de dólares, superando en ingresos a Facebook entre las Big Tech.

Y acá empiezan los problemas. Recordemos la sigla GAFAM (Google, Apple, Facebook y Amazom), que representa las más grandes empresas de Big Tech del mundo. Bueno como se dijo, a GAFAM se le podría agregar la T de Tencent, que ya supero en ingresos a Facebook. En tu cara blanca y occidental Mark Zuckerberg! Y recordemos también que las GAF tienen su sede en California y AMazon se instaló en Seattle (Jeff Bezos prefiere el frio y las montañas para poder ir a esquiar, el resto se decidió por el surf y la marihuana barata). Claramente el lobby por los ingresos es parte de este asunto. Lxs creadores de Tik Tok (así se llama a los usuarios que realizan los videítos que vemos y que tanto nos divierten) empezaron a mudarse y mudar a sus seguidores a Instagram. Y por su lado, Tik Tok, imitando a YouTube (que es de Google) empezó a repartir dividendos entre sus creadores para incentivarlos a quedarse en la app.

El lobby GAFAM es muy poderoso y hará lo posible por destruir o comprar a cualquiera que se le meta en el camino. Algo similar paso con la aplicación Zoom cuando arrancó la cuarentena por el COVID. Esa empresa tuvo un crecimiento descomunal entre febrero y mayo del 2020. Y ahí vino con todo el lobby GAFAM diciéndonos que Zoom robaba nuestros datos. Particularmente me pasó como docente de la Facultad de Psicología, que mis estudiantes me pidieron dejar de usar Zoom justamente por esto. En su lugar usamos YouTube. Y no digo que Zoom no robe nuestros datos, digo que Youtube también lo hace. Lo que hicieron con Zoom, por solo dar un ejemplo, ya lo retrato muy bien Matt Groening en Los Simpsons.

La guerra por las ganancias es una parte de esto, más no la única. Y creo que lo más importante viene aquí.

El argumento explícito dado por el gobierno Indio y Estadounidense fue el siguiente: Tik Tok nos roba datos y es una amenaza para la seguridad nacional. Bueno, hablando de datos, repasemos algunos datos:

Facebook, junto a la consultora británica Cambridge Analítica admitieron robar datos y, además, admitieron que fueron usados para manipular las elecciones estadounidenses de 2016 (a favor del empresario de la construcción Donald Trump); las elecciones argentinas de 2015 (a favor de otro empresario de la construcción: Mauricio Macri); el Plebiscito por la Paz en Colombia (adivinen a que bando apoyaron); el Plebiscito por el Brexit; y apoyaron al PRI de México en la última campaña. La única en la que perdieron fue la última, tampoco hacen milagros.

A todos los que tenemos un celular nos ha pasado de estar hablando algo con algunx amigx y luego abrir el celular y que nos aparezca algo relacionado a aquello que estábamos hablando. Bueno, como se dijo, si no tenés IPhone o Nokia (que es de Microsoft), el sistema operativo de tu celular es de Google. Pues bien, Google admitió que escucha lo que decimos sin pedirnos permiso.

Edward Snowden, ex informático de la CIA (agencia de inteligencia nacional) y de la NSA (agencia de seguridad nacional) de EEUU, filtro datos de dichas agencias, haciendo pública la existencia del Proyecto PRISM. Se trata de un proyecto por el cual el Gobierno de Estados Unidos recopila datos a través de internet. Quien les pasa esos datos: GAFAM + Dropbox + Yahoo!. Snowden tuvo que huir a Rusia y si llega a poner medio pie afuera de la frontera lo van a mandar a juntar papas a Alaska, junto a Julian Assange.

Fíjense, no sé qué piensan… Pero yo creo que estas tres cosas deberían haber sido un escándalo internacional y estas empresas tendrían que rendir cuentas de alguna forma y hasta pensar en su disolución. Lo único que paso es que Mark Zuckerberg se tomó algunos ansiolíticos y fue a declarar al Senado de los EEUU. Si tienen tiempo les aconsejo que vean el video, es divertido.

“Fue mi error, lo siento”, declaro el CEO de Facebook y todo siguió igual. Está bien Mark, te perdonamos. Cualquiera puede tener un error y manipular elecciones a favor de la Derecha Internacional alrededor del mundo. ¿A quién no le ha pasado?

Y esto se vuelve aún más complejo e interesante porque el mismo Gobierno Yankee que hoy hace lobby por las empresas de Big Tech radicadas en su país, también se dio cuenta que esto puede ser un arma de doble filo. A diferencia de las empresas Chinas, estas empresas tienen un dueño particular, y si bien pueden tener sede en Seattle y en California, no responden obligatoriamente a Washington, sino que responden a ellos mismos. A fines de julio, representantes de Google, Facebook, Apple, Amazon y Microsoft debieron aceptaron ser interrogados por el Senado de Estados Unidos. Las razones explicitadas: evitar monopolios (llegaron 30 años tarde) y repensar un sistema impositivo. Al día siguiente de esta audiencia estas empresas declararon ganancias por 250 mil millones de dólares. Todo muy obsceno. Mi hipótesis es que no solo están preocupados por los monopolios y los impuestos: acercándose las elecciones presidenciales, así como en 2016 ayudaron a que Trump gane, ¿que les garantiza que hoy no apuesten al vendedor de alfombras, el demócrata Joe Biden?

El punto al que quiero llegar es el siguiente. En este caso, le creo a Donald Trump y al gobierno Indio. Tik Tok debe estar usando los datos de sus usuarios para con esa Big Data lograr comprenden y manipular mejor las subjetividad, no es ninguna novedad. Y el gobierno yankee lo sabe bien porque vienen haciéndolo desde que la tecnología se los permitió. Y también lo sabe el gobierno chino que por eso prohíbe en su país el uso de las empresas GAFAM y crea sus propios Big Tech para usar las mismas estrategias y herramientas de poder que usan del otro lado del globo. En otra nota, traté el tema acerca de cómo desde el norte global nos venden que ellos son la libertad, mientras que los comunistas chinos censuran el internet. Allí dije que si esto se daba vuelta el Imperio Yankee no tendría problemas en “chinanizarse” y censurar internet. Bueno, parece que no me equivoque. Y esto no es tan nuevo, el gobierno de EE. UU. Ya había prohibido a los teléfonos celulares de la empresa china Huawei por cuestiones de seguridad nacional.

Lo que nadie está diciendo hoy cuando se analiza el conflicto con Tik Tok, es que lo mismo ya está sucediendo todos los días a través de las empresas que forman la sigla GAFAM. Quejarse de que Tik Tok roba tus datos mientras usas Instagram suena bastante absurdo. Y yo mismo me siento absurdo diciendo todas estas cosas, mientras busco información por Google Chrome, comparto videos de YouTube y compartiré la nota una vez publicada a través de mis redes sociales: Instagram y Twitter (por mi edad, no califico para Tik Tok). Aislarse de las redes sociales es una forma de evitar darle todos nuestros datos a empresas que luego lo usaran a su favor, pero sin nos aislamos será más difícil transformarlo. Tal vez lo ideal sería que el cambio se dé de abajo hacia arriba, a la vez que de arriba hacia abajo. Pensar en controles estatales para las empresas de Big Tech puede ser una buena forma de limitar su accionar a corto y mediano plazo.

Sin embargo, lo que si podríamos evitar es el error de creer que hay buenas empresas Big Tech y malas. No se trata de buenas y malas empresas (aunque, a diferencia de Apple y Tesla, las empresas chinas aún no generaron Guerras Civiles ni golpes de Estado). Creo que la teoría sociológica del “Utilitarismo” de John Stuart Mill podría ayudarnos a comprender el fenómeno evitando maniqueísmos buenos vs. malos y evitando caer en conspiranoias. Invito a pensar quién está siendo beneficiado por este sistema para transfórmalo en beneficio de las grandes mayorías. Destruyéndolo de ser necesario.

En su último discurso antes de dejar la presidencia, el General de la Segunda Guerra Mundial y miembro del Partido Republicano, Dwight David «Ike» Eisenhower, advirtió sobre el crecimiento desproporcionado del complejo militar industrial. Su advertencia era la siguiente, si este complejo sigue creciendo, nos pasará por encima y será incontrolable. El presidente que tomó el mando después de Eisenhower, se ve que lo escuchó… Se llamaba John Fitzgerald Kennedy. Entre sus primeras medidas de gobierno firmó un decreto para desarmar y evitar lo que luego sería llamada “La Guerra de Vietnam”. Es decir, firmó un decreto para que las tropas norteamericanas vuelvan del sudeste asiático a pasar el Día de Acción de Gracia en familia. A Kennedy le dejaron la cabeza como un colador de pasta y asumió su Vicepresidente Lyndon Johnson. Lyndon derogó dicho decreto, terminó el mandato de Kennedy y luego fue reelegido para tener un segundo mandato.

Cuento esta brevísima historia de presidentes premiados y presidentes tiroteados porque me lleva a pensar…. ¿No será momento de hacer la misma advertencia que hizo Ike Eisenhower, pero respecto a las Big Tech y las Big Data? Y no hablo solo de evasión de impuestos, sino de control de cabezas.