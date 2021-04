Tomás Máscolo: “Exigimos que a Tehuel se lo busque con vida”

Desde el 11 de marzo que no aparece Tehuel De la Torre, el pibe trans de 22 años que salió de su casa para una entrevista de trabajo. Su desaparición puso en escena las graves falencias que sufren las personas travestis y trans para acceder a derechos básicos como salud, educación y trabajo. Hablamos con Tomás Máscolo, activista trans y periodista, sobre el cupo laboral y las luchas y urgencias del colectivo.

Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini | Foto de Sebastián Freire

Escuchá la entrevista completa:

Ya pasaron más 40 días desde la desaparición de Tehuel De La Torre. Él es un pibe trans de 22 años de la localidad de San Vicente, que salió de su casa con destino a Alejandro Korn a cerrar un acuerdo laboral con Luis Ramos, en cuya casa se encontró el celular roto de Tehuel, según confirmó su hermana Verónica Alarcón. Además de Ramos, que reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo, está detenido Oscar Alfredo Montes. Ambos se niegan a declarar.

Junto a la familia, cientes de jóvenes llevan adelante la lucha por su aparición con vida y la visibilización de las realidades trans. El lunes 12 de abril, al cumplirse un mes de la desaparición de Tehuel, hubo más de 15 manifestaciones simultáneas en distintos puntos del país, exigiendo su aparición con vida. El próximo lunes 26, a partir de las 17, la red @autoconvocadxsportehuel llama a una nueva acción federal en todas las plazas del país, haciendo epicentro en CABA con una movilización al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades.

El caso de Tehuel destapa la precarización laboral de la juventud trans, las pocas posibilidades que hay para elles a la hora de buscar un empleo formal y pone en foco la ley de cupo laboral travesti trans en el sector público nacional, que se estableció el año pasado a través del decreto 721.

Para hablar de luchas sobre la identidad, por derechos básicos para ser reconocides y no discriminades, conversamos en Antes que se acabe el mundo, el programa de radio de Marcha en Trilce Radio, con Tomás Máscolo, periodista y editor de la sección Géneros y Sexualidades de La Izquierda Diario, activista trans y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas que integra el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

¿Cómo sigue la investigación, hay novedades en la causa sobre su desaparición?

Lo siguen buscando desde el 11 de marzo. Acá hago un paréntesis porque a él lo empiezan a buscar 6 días después, entonces la causa comienza con el error de esperar esos 6 días y la responsabilidad es del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y del Ministerio de Seguridad, a cargo de Sergio Berni. Es importante destacarlo porque las primeras 72 horas sabemos que son fundamentales cuando una persona desaparece. Eso por un lado. Por el otro, hubo también idas y venidas sobre si Tehuel estaba laburando o no. Tehuel fue a trabajar ese día como mozo, a trabajar en negro, eso destapa la situación laboral de las personas trans. Por último, la implementación del cupo tiene que ver con que, si bien existe hoy ese cupo que se decretó en Septiembre del 2020, seguimos denunciando la falta de acceso a la salud, a la educación y a la vivienda. Sobre todo en este año donde afrontamos una segunda ola de COVID-19.

En este contexto sociopolítico y económico es que desaparece Tehuel y se empiezan a organizar estas redes de autoconvocades en San Vicente y en otros puntos del país. Hay un grupo de WhatsApp del cual participo y van llegando todas las novedades. Hasta el día de hoy Tehuel no aparece, su familia lo sigue buscando. Se hicieron marchas con antorchas, se hizo un corte en la 9 de Julio y ahora se decidió esta nueva movilización para el lunes 26 de abril, que tiene como una de sus consignas que el Estado es responsable hasta tanto no sepamos donde está y, sobretodo y fundamental, que se lo busque con vida. Porque se están haciendo rastrillajes buscando un cuerpo y no rastrillajes más completos como cuando se busca a alguien con vida. Se encontró un celular y una remera, entonces nosotros creemos que Tehuel está con vida. Por eso exigimos que aparezca.

¿Seguís la cobertura que hacen los medios hegemónicos del caso de Tehuel? ¿Qué lectura y crítica hacés con respecto a cómo se está tomando?

Yo creo que la cobertura ha mejorado producto del activismo, porque al principio parece que era bastante complicado que se entienda que se estaba buscando a un pibe trans de 22 años. No respetaban sus artículos, lo trataban en femenino, era bastante tedioso y producto de la denuncia de activistas y también de medios de comunicación independientes como ustedes y de otros, se empezó a imponer que Tehuel es un pibe trans, que había comenzado su transición hace poco, que tiene una compañera, que vivía con ella y con su madre, que había conseguido esta changa de mozo pero que antes cortaba el pasto.

Es decir, que tenía una vida y había iniciado su tratamiento hormonal para que su cuerpo se adecúe a lo que él sentía, ser un pibe trans. Así que al principio, sí, los medios tenían un trato nefasto pero logramos que se respete, básicamente, la Ley de Identidad de Género, que en Argentina está vigente desde el 2012. Conquistamos que se respete que estamos buscando a un pibe trans de 22 años que desapareció el 11 de marzo y que lo estamos buscando con vida.

Mediante el decreto 721 del año pasado se estableció un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos en el sector público para personas travestis, transexuales y transgénero. ¿Cuál es la situación real del colectivo travesti y trans en el mercado laboral formal, público y privado?

Creo que la conquista de estas leyes es producto de las luchas que tuvimos en la calle. Conquistamos un piso de visibilidad, eso no se puede negar. Hoy por hoy, hasta mi abuela entiende que yo soy un pibe trans. Ahora, ¿es suficiente? Si con la Ley de Identidad, la de Matrimonio Igualitario, la Ley de Cupo Laboral, la Ley de ESI y HIV, y todas las que venimos peleando y logramos que se implementen subsanaran los problemas estructurales. Me refiero a salud, trabajo y educación.

Se iba a incorporar en el censo del año pasado a la población travesti, censo que no se pudo hacer por obvias razones, pero esto reflejó que no hay números certeros en torno a la inserción al estudio, de acceso a la vivienda, más allá de una encuesta del 2014 del INDEC y Lohana Berkins junto a ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina). De ahí sale el promedio de vida de 40 años, el 80% que deja la escuela, el 90% que se prostituye. Esos son los números del 2014.

Lo que no hay son números certeros de si se está cumpliendo e implementando el cupo laboral trans, pero de lo que sí hay números es de violencia. En el 2020 sucedieron 152 crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género. Estos números son del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTT+. La muerte es el último eslabón de una cadena de derechos que no se van cumpliendo, que son las leyes que mencioné al principio. A falta de condiciones estructurales en el aspecto sanitario, nuestro acceso a la salud es una odisea.

También es una odisea conseguir laburo, una odisea pasar las entrevistas. En algunos lugares nos piden que no tengamos antecedentes penales y, como sabemos, la mayoría de travestis se prostituyen como modo de subsistencia y la policía las hostiga un montón y siempre tienen algún que otro arresto. Es importante seguir peleando por el Cupo Laboral Travesti Trans pero también seguir peleando porque estamos en medio de una crisis. A mí me llegan mensajes a La Izquierda Diario todos los días, llegan denuncias de desalojos en Once, en Constitución, incluso en Flores, denuncias de atropello policial.

Me parece que está claro cuáles son nuestras prioridades: poder estudiar, poder tener una casa y poder tener un trabajo. Esas ya son decisiones políticas del Estado. O sea, están pagando una deuda al FMI y no ponen la salud, vivienda y educación como prioridad, no solo para personas de la comunidad travesti trans, sino para la población en general. El caso de Tehuel refleja esto, porque están todos sorprendidos de que siga sucediendo esto en pleno 2021, pero cuando esta es nuestra realidad decimos que no la vamos a naturalizar. Por eso nos organizamos en esta red de autoconvocados y yo particularmente en mi partido el PTS.

¿Cuáles son las medidas urgentes que debería tomar el Estado con la comunidad travesti trans?

Para mí, tener un IFE de 40 mil pesos es algo básico porque es necesario comer para vivir. Y que se cumpla dentro de la Ley de Identidad de Género, lo repito porque me parece importante que desde el 2012 está sancionada en esta ley el artículo 11 que es el del acceso a la salud integral. Cuando me refiero a salud, por ahí la gente dice “claro, para las cirugías o las hormonas” y no. Me refiero a que nosotres, les trans, también nos engripamos, nos operan de apendicitis, tenemos bronquitis, etcétera. Es acceso a la salud en general. Son medidas que se pueden implementar ya con las leyes que ya tenemos.

¿Cómo podemos colaborar en la búsqueda?

Pueden comunicarse conmigo o con la red de @autoconvocadxsportehuel. Nos estamos organizando mediante asambleas para seguir buscándolo y exigiendo que aparezca con vida, que el Estado es responsable y que no vamos a parar. El número de La Izquierda Diario que lo manejo yo es (011) 2340-9864, ahí también pueden escribirme por esto o por cualquier denuncia que esté sucediendo en su lugar de trabajo o de estudio.

Gracias por el espacio y banco todo medio independiente que deje expresar cuales son los verdaderos problemas que estamos afrontando para salir a organizarnos y pelear por nosotres.