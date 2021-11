Venezuela: “Está en juego nuestra legitimidad ante el mundo”

El escritor y cronista José Roberto Duque dialogó con Marcha durante la jornada electoral en Venezuela. El autor de “Venezuela crónica. Cómo fue que la historia nos trajo hasta aquí”, reflexionó en torno a la importancia de unas elecciones que caracterizó como un desafío inédito en el proceso de estabilidad de Venezuela para los próximos años. Están en juego cargos locales y también la defensa de la democracia ante la comunidad internacional.

Por Maru Waldhüter | Foto: Telesur

¿Cuál es su lectura de estas elecciones?

En otras circunstancias estas elecciones estaban llamadas a ser una elección más, ya esta es la número 29 en la que hemos participado los venezolanos en los últimos 21 años, así que aquí se está consolidando una cultura de la democracia electoral y eso es algo que nos enorgullece a muchos venezolanos. Pero estas no son circunstancias normales, esta no es la Venezuela de hace 20 años, la condiciones de acoso de asedio de persecución implacable de todo lo que huela a venezolano y específicamente a chavista bolivariano, se ha recrudecido. El ataque sobre Venezuela ha adquirido una una cantidad de formas insólitas que lo hemos estado viendo en otros países. Hay un empleo perverso de la instancias internacionales, de los recursos pseudo legales para perseguir, aplastar, destruir cualquier iniciativa que se aparte de lo que ordena la hegemonía mundial encabezada por Estados Unidos y seguida de cerca por un montón de satélites. Entonces, lo que debería ser para los ciudadanos venezolanos un proceso más, un proceso electoral normal en el que la gente va a votar por quién quiera, se ha convertido en un desafío casi inédito porque del éxito de este proceso de la estabilidad en Venezuela en los próximos años.

¿Qué es lo que llamamos el éxito del proceso electoral venezolano?

Bueno, una cosa tan sencilla como finalizar este proceso en paz, que los vencedores y los derrotados asuman los resultados de la elecciones como tales, como como resultado válidos y una cosa que debería hacer así en todas partes del mundo en Venezuela quiere una especial significación porque hay mucha gente interesada en que este proceso fracase.

¿Qué está en juego en esta instancia?

En términos latos, en términos simples acá están en juego los cargos más cercanos a la organización del pueblo, acá se están eligiendo alcaldes, se están eligiendo gobernadores de estados y también los legisladores locales, algunos el Consejos Municipales, la estancias legislativas más cercanas del Estado que tenemos acá en Venezuela hay otras instancias legislativas y de decisión popular que no están en juego en esta elección en particular que son los consejos comunales, las comunas, la construcción de ciudades comunales eso son los desafíos que vienen después, pero lo que está en juego ahora en este preciso momento es el reconocimiento de la comunidad internacional, es decir, hay mucha gente en el mundo, hay personas, hay corporaciones ahí gobiernos que están recibiendo ingentes recursos, están recibiendo presiones de todo tipo para que desconozcan los procesos democráticos que tienen lugar en Venezuela. Entonces, qué está en juego en primer lugar, una cantidad de cargos de elección popular, y en segundo lugar, los argumentos centrales con los cuales tendremos que defendernos los venezolanos y venezolanas cuando vengan los poderes hegemónicos a decir que en Venezuela no hay democracia, que aquí hubo una farsa. Está en juego nuestra legitimidad ante el resto del mundo y la legitimidad de unos cuantos cargos al interior de Venezuela.

¿Cuáles son los desafíos para estas candidaturas populares?

Uno de los proyectos a mediano y largo plazo del de la sociedad venezolana y de la Revolución Bolivariana consiste en la gradual supresión de los cargos de las estructuras que heredamos de la sociedad burguesa. Con el tiempo esas estructuras llamadas gobernaciones, alcaldías y y legislaturas están destinadas a desaparecer, a cederle paso a un nuevo tipo de estructura, a una nueva forma de organización de la gente en Venezuela que son las comunas, tenemos digamos que el compromiso la misión en los próximos años de construir ciudades comunales y luego de la conformación de ciudades comunales, nosotros deberemos avanzar hacia la construcción de un Estado comunal, es decir, dentro de una década o más, deberían desaparecer en Venezuela esas unidades político territoriales que llaman parroquias y en su lugar vamos a tener comunas. Así que bueno, los funcionarios que van a hacer electos hoy en Venezuela harían bien en no enamorarse de sus cargos, porque las gobernaciones, las alcaldías son instancias que están en proceso de demolición, ese es nuestro proyecto. Ese es nuestro sur, la eliminación gradual de esas estructuras y la implantación de otra que se parece más a nosotros, que es la activación de un estado de tipo comunal.

