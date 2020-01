“Vivos se los llevaron”. Una novela gráfica que narra la desaparición de los 43 desde un Guerrero combativo

Se presentó en México la novela gráfica que retrata la lucha de les familiares de los estudiantes desaparecidos en 2014. “Vivos se los llevaron: Buscando a los 43 de Ayotizinapa” es una oportunidad para denunciar una historia de represión, abandono y violencias en Guerrero. Dialogamos con su autora, la periodista Andalusia Soloff.

Por Sonia Izquierdo @izquierdosim desde CDMX / Fotos: Nadya Murillo @ndymrll

México vivió uno de sus peores episodios el 26 de septiembre de 2014, donde 43 jóvenes terminaron siendo víctimas de otra matanza en un ataque perpetuado en Iguala, Guerrero.

En un suceso aún confuso y sin tener respuesta a la pregunta más importante: “¿Dónde están?”, la periodista neoyorquina Andalusia K. Soloff narra a través de la novela gráfica “Vivos se los llevaron, buscando a los 43 de Ayotzinapa” los primeros indicios y una búsqueda que a cinco años todavía no termina.

“Vivos se los llevaron: Buscando a los 43 de Ayotizinapa”, es una novela gráfica que narra la desaparición masiva desde las entrañas de un Guerrero combativo. Cuenta las historias de los estudiantes que esquivaron los disparos en los ataques de Iguala y la angustia de familiares cercanos y amigxs de los desaparecidos que abandonaron sus casas y trabajos para dedicas sus días a buscar a sus hijos. Pasan los años y la sociedad indignada, en calles, escuelas y plazas, con padres, madres y sobrevivientes del acto salvaje mantienen la consigna: ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!

Soloff explica a Marcha Noticias que en 2015 empezó la creación de un proyecto diferente a los documentales, foto ensayos, películas y libros que abordan el tema de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. “Un día estaba viendo un tuit de una novela gráfica sobre un conflicto en África; era como una epifanía y decidí hacerla sobre los estudiantes desaparecidos; en ese momento busqué a un equipo de ilustración”. La periodista multimedia señala que si bien ya había hablado de los sucesos en Ayotzinapa ella sentía que le faltaba otra forma de contar la tragedia que los familiares están viviendo, “ninguno de mis trabajos alcanzaba a contar la historia completa”, afirmó.

Andalusia decidió enfocar su investigación a la lucha que han realizado las madres y los padres para buscar la verdad de dónde están sus hijos, y no aceptar las mentiras del gobierno que encabezó el ex presidente Enrique Peña Nieto. “No sólo es enfocarse en ellos como víctimas, sino en cómo estas personas ya eran voceras y voceros de una nación, bajo una situación muy escalofriante de violencia, y que ellos inspiraron a miles de personas, y no sólo a una nación, sino a todo el mundo a tomar a esos estudiantes como sus propios hijos”, expresó.

En su novela gráfica, Andalusia tiene cuatro personajes principales: dos alumnos sobrevivientes, una mamá y un padre de familia, quienes se interesaron en contarle su historia, primero por la confianza que se dio, y en segundo lugar por ser extranjera, ya que uno de los padres sabía que su voz debía de ser escuchada fuera de México. “Los sobrevivientes decían cosas muy impactantes, y uno quería saber detalles y preguntaba todo el tiempo; tenían que tener mucha confianza en mí y yo en ellos, porque si no, no iban a compartir esos momentos”, dijo.



Soloff también vivió en Guerrero, lo que le permitió convivir con estudiantes, amigos y familiares de los 43, y así obtener detalles que precisó en cada capítulo de la novela. En uno de ellos explica cómo es la Escuela Normal Isidro Burgos, así como la importancia que tienen las escuelas normalistas en México. Más conocida como Andalucha, es una periodista multimedia independiente que cubre, principalmente temas de género, migración, defensa del territorio y seguridad.

Con información investigada, y más de 60 entrevistas durante el primer año de los hechos, Soloff, junto con Marco Parra y Anahí Álvarez, son autores de la novela gráfica “Vivos se los llevaron, buscando a los 43 de Ayotzinapa”, editada por Penguin Random House.

La periodista independiente subraya que armó cada escena reconstruyendo sus entrevistas con las grabaciones que hizo, esto con el objetivo de hacerlo lo más apegado a la realidad. A diferencia de los libros, documentales y películas que se han hecho a lo largo de estos 64 meses, la novela gráfica de Soloff tiene una audiencia muy diferente, ya que a través de ilustraciones y diálogos se muestra lo que la periodista vivió junto con los familiares y amigos de los 43 normalistas.

“Ayotzinapa no representa el ataque de un día, representa una larga línea de represión, de abandono y de violencia en Guerrero”, apuntó Andalusia, quien está convencida que el caso sigue siendo relevante porque aún no se sabe el paradero de los jóvenes, quienes se han convertido en un símbolo de las decenas de desaparecidos y desaparecidas en México.